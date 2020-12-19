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iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınlandı

19.12.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınlandı

Geçtiğimiz gün iOS 14.4 Beta’yı yayınlayan Apple, bugün de herkesin yükleyebileceği iOS 14.4 Public Beta güncellemesini indirime sundu.

Son güncelleme ile HomePod için U1 çipini daha verimli kullanılmasını sağlayan Apple, iPhone 12 ailesinde yaşanan ısınma sorunlarını da bu güncelleme ile çözüyor. Şubat ayının başında nihai sürümü ile karşımıza çıkacak olan Apple, bu sürümü şimdiden denemek isteyenlerin karşısına Public Beta ile çıktı.

Biz de bu haberimizde Public Beta’nın nasıl yükleneceğini adım adım anlatıyoruz. Yedeğinizi aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek son Beta’yı yükleyebilirsiniz. Son olarak nihai sürüm çıktığında Beta sürüm kullanıyor olsanız bile final sürümünü direkt yükleyebileceğinizi belirtelim.

iOS 14.4 Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone SE 2020
  • iPod touch (7. nesil)

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