iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınlandı

Son güncelleme ile HomePod için U1 çipini daha verimli kullanılmasını sağlayan Apple, iPhone 12 ailesinde yaşanan ısınma sorunlarını da bu güncelleme ile çözüyor. Şubat ayının başında nihai sürümü ile karşımıza çıkacak olan Apple, bu sürümü şimdiden denemek isteyenlerin karşısına Public Beta ile çıktı.

Biz de bu haberimizde Public Beta’nın nasıl yükleneceğini adım adım anlatıyoruz. Yedeğinizi aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek son Beta’yı yükleyebilirsiniz. Son olarak nihai sürüm çıktığında Beta sürüm kullanıyor olsanız bile final sürümünü direkt yükleyebileceğinizi belirtelim.

iOS 14.4 Public Beta nasıl yüklenir?



1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.