iOS 14.5 güncellemesi ne zaman gelecek? Apple CEO'su Tim Cook açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, Kara Swisher'ın gerçekleştirdiği röportajda sürücüsüz otomobillerden, Apple'daki geleceğine, Elon Musk ve Tesla'dan, iOS 14.5 güncellemesine kadar pek çok konuyu ele aldı. Otonom arabaları bir robota benzeten Cook, Elon Musk ve Tesla için ise övgüyle bahsetti. Fakat iPhone kullanıcıları için röportajın en önemli kısmı, şüphesiz ki iOS 14.5 güncellemesi hakkındaydı. Cook, röportajda Apple'ın bahar ayında kullanıcılara sunması planlanan iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihi için sonunda bir tarih verdi.

UYGULAMA İZLEME ŞEFFAFLIĞI İLE GELİYOR

iOS 14.5 güncellemesi, şimdiye kadarki en tartışmalı iOS sürümü olabilir. Zira güncelleme, Apple'ın yeni Uygulama İzleme Şeffaflığı politikasını hayatımıza kazandıracak. Böylece uygulamalar, kullanıcıları izlemeden önce kullanıcılardan izin istemek zorunda kalacak. Özellikle Facebook'un tepki gösterdiği bu politika, iOS 14.5 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarına sunulacak.

İŞTE iOS 14.5 GÜNCELLEMESİNİN ÇIKIŞ TARİHİ

Yakın zamana kadar, iOS 14.5 güncellemesinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda net bir fikrimiz yoktu, daha önce güncellemenin "baharda" gelebileceği söylenmişti. Ancak, Apple CEO'su Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin nisan ayının sonuna kadar yayınlanacağını aktardı. Yani iOS 14.5 güncellemesi birkaç hafta içerisinde iPhone modellerine gelecek.