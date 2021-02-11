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iOS 14.5 ile Apple Haritalar'a yeni özellik geliyor!

11.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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iOS 14.5 ile Apple Haritalar'a yeni özellik geliyor!

iOS 14.5 ile Apple Haritalar yeni bir özellik kazanacak. Apple Haritalar'ın yeni özelliği ile bir güzergahtaki olası tehlikelere karşı sürücüler rapor oluşturacak. Sürücüler, bu raporlar sayesinde trafikte yaşanan olaylara yönelik bildirim de alacaklar.

iOS 14.5 güncellemesi için ilk beta sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Sürümün yayınlanması ile birlikte geliştiriciler, yeni iOS sürümünün iPhone kullanıcılarına getireceği yeni özellikleri incelemeye başladı. Bu incelemelerin arasında Apple Haritalar uygulamasına yönelik yeni ve bir o kadar da önemli bir özellik bulundu.

APPLE HARİTALAR'A TRAFİK OLAYLARI BİLDİRİMİ GELİYOR

Apple Haritalar uygulaması, iOS 14.5 beta sürümünde ortaya çıktığına göre trafikteki türlü olayların ve karşımıza çıkabilecek olası tehlikelerin bildirilmesini sağlayacak. Bunların arasında radar ve trafik kazası gibi önemli trafik olayları da bulunacak. Kullanıcılar bu özelliği Siri ile entegre bir şekilde kullanabilecek ve sürüş sırasında Siri ile birlikte trafikte karşılaşılan olayları Apple Haritalar'a rapor edebilecek.

Apple Haritalar

BİRDEN ÇOK SÜRÜCÜ GEREKECEK

Trafikte karşılaştığı bir olayı Apple Haritalar'ın yeni menüsü üzerinden rapor eden bir sürücü, o güzergahtan geçecek diğer sürücülere bildirimde bulunmuş olacak. Ancak bildirimin haritaya eklenmesi için tek bir kişinin bildirimi yeterli olmayacak zira aynı güzergahtaki birden çok sürücünün olay hakkında bildirimde bulunması gerekecek. Apple Haritalar'ın yeni özelliği, mart ayının sonunda yayınlanması 'beklenen' iOS 14.5 ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Fakat bu noktada ''iOS 14.5 ne zaman kullanıma sunulacak?'' sorusunun kesinleşmiş herhangi bir cevabı olmadığını belirtelim.

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