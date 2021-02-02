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iOS 14.5 ile Face ID destekli iPhone'larda maske dönemi başlayacak!

02.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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iOS 14.5 ile Face ID destekli iPhone'larda maske dönemi başlayacak!

Apple, iOS 14.5 geliştirici beta sürümünü yayınladı. Buna göre, iOS 14.5 ile birlikte maske takan Face ID destekli iPhone kullanıcıları, telefonların kilidini artık daha kolay bir şekilde açabilecek. Ancak bunun için önemli bir şart var.

Apple iOS 14.4 güncellemesini geçtiğimiz hafta indirmeye sundu. Böylelikle iPhone kullanıcıları, yeni güncellemeyi yükleyebildi. Apple'ın hedefinde ise iOS 14.5 güncellemesinin olduğu barizdi. Çok geçmeden Cupertinolu teknoloji şirketi, iPhone geliştiricileri için iOS 14.5 beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürümün iPhone kullanıcılarının büyük bir derdine derman olacağı böylece fark edilmiş oldu; Maske ile Face ID kullanımına.

iOS 14.5'TE FACE ID MASKE İLE AÇILABİLECEK

Face ID'yi maske ile kullanmak oldukça zor. Her ne kadar yenilikçi bir çözüm olsa da Face ID, maske takan kişilerin yüzlerini tanımakta zorlanıyor ve iPhone'un kilidini açamıyor. Bu yüzden birçok iPhone kullanıcısı maske takarken Face ID yerine daha klasik bir çözüm olan parolaya dönüş yapıyor. Hatta Apple da durumun farkına varmış ve Face ID'de yaptığı iyileştirme ile kişinin maske taktığının algılanması halinde hızlıca parola ekranının çıkmasını sağlamıştı. Ancak iOS 14.5 geliştirici beta sürümüne bakılırsa buna gerek kalmayacak. Yeni sürüm ile maske takan kullanıcılar, maske takarken dahi telefonlarının kilidini açabilecek. Fakat bunun için kullanıcıların ek bir ürüne ihtiyacı olacak; bir Apple Watch'a.

iOS 14.5 beta 1

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APPLE WATCH İLE İPHONE KİLİDİ GEÇİLECEK

Ortaya çıktığı kadarıyla iOS 14.5'teki Face ID özelliği, Apple Watch aracılığıyla iPhone cihazların kilidinin açılmasını mümkün kılacak. Yani bir Apple Watch'ınız varsa maske taksanız dahi iPhone'unuzun kilidini akıllı saatiniz üzerinden açabileceksiniz. Üstelik kilidi kapatma şansınız da olacak. Face ID'yi geliştirmenin ötesinde iOS 14.5, iPhone'lara ve iPad'lere Xbox Series S / X ve PlayStation 5 kontrolcüleri için de destek getirecek. iOS 14.5 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

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