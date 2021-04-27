iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

Apple, iOS 14.5 güncellemesini Facebook ile yaşanan anlaşmazlığa rağmen kullanıcılarla buluşturdu. Facebook ile yaşanan anlaşmazlık diyoruz çünkü, sosyal medya devi Facebook, iOS 14.5 ile kullanıcılara sunulan bir özelliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini söyleyerek, güncellemenin tam karşısında yer almıştı. Bu özellik, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğiydi. iOS 14.5'in iPhone modellerine sunulmasıyla birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı da kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece kullanıcılar, hangi uygulamaların kendilerini izleyip izlemeyeceğine karar verebilir hale geldi. Ancak, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda Uygulama İzleme Şeffaflığı olarak da bilinen özellik için bazı şikayetler ortaya çıkmaya başladı.

iOS 14.5'TE UYGULAMA TAKİBİ ŞEFFAFLIĞI'NI SEÇEMEME SORUNU

9to5mac'in bildirdiğine göre, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda pek çok kişi, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin devre dışı bırakıldığını, bu özelliği seçemediklerini bildiriyor. Aslında Uygulama Takibi Şeffaflığı varsayılan olarak etkin olarak geliyor ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar, bu özelliği manuel olarak dahi seçemiyor.