HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

27.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte yeni Uygulama İzleme Şeffaflığı (Uygulama Takibi Şeffaflığı) özelliğini kullanıcılara sundu. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, uygulamaların kendilerini izlemesini devre dışı bırakabilir hale geldi. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, bazı iOS 14.5 yüklü iPhone kullanıcıları 'Uygulama Takibi Şeffaflığı'na geçişte sorun yaşıyor.

iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

Apple, iOS 14.5 güncellemesini Facebook ile yaşanan anlaşmazlığa rağmen kullanıcılarla buluşturdu. Facebook ile yaşanan anlaşmazlık diyoruz çünkü, sosyal medya devi Facebook, iOS 14.5 ile kullanıcılara sunulan bir özelliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini söyleyerek, güncellemenin tam karşısında yer almıştı. Bu özellik, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğiydi. iOS 14.5'in iPhone modellerine sunulmasıyla birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı da kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece kullanıcılar, hangi uygulamaların kendilerini izleyip izlemeyeceğine karar verebilir hale geldi. Ancak, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda Uygulama İzleme Şeffaflığı olarak da bilinen özellik için bazı şikayetler ortaya çıkmaya başladı.

iOS 14.5'TE UYGULAMA TAKİBİ ŞEFFAFLIĞI'NI SEÇEMEME SORUNU

9to5mac'in bildirdiğine göre, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda pek çok kişi, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin devre dışı bırakıldığını, bu özelliği seçemediklerini bildiriyor. Aslında Uygulama Takibi Şeffaflığı varsayılan olarak etkin olarak geliyor ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar, bu özelliği manuel olarak dahi seçemiyor.

Uygulama Takibi Şeffaflığı

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR İLE İLGİSİ OLABİLİR

Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin gizlilik ayarlarında yer alan 'Kişiselleştirilmiş Reklamlar' seçeneğiyle ilişkili olduğu iddia ediliyor. Yapılan denemelerde, iPhone veya iPad'i iOS 14.5'e güncellemeden önce bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni Uygulama İzleme Şeffaflığı'nın kullanılabilir hale geldiği belirtiliyor. Bunun beklenen bir davranış mı yoksa yoksa bir hata mı olduğu henüz belli değil.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar

APPLE'DAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

iPhone'unuzu iOS 14.5'e güncellediyseniz ve Ayarlar>Gizlilik>Takip Etme bölümüne girdiğinizde "Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Ver" kısmında değişiklik yapamıyorsanız şu anda bunu düzeltmek için yapabileceğiniz pek bir şey yok gibi görünüyor. Bu noktada Apple'dan gelecek yanıtı beklemek veya şirketten gelecek bir sonraki güncellemeyi beklemek yerinde olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Milyarderler arasında yeni kriz! NASA'nın seçimi fitili ateşlediMilyarderler arasında yeni kriz! NASA'nın seçimi fitili ateşledi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.