iOS 14.5'te 'Uygulama İzleme Şeffaflığı' sorunu! Bazı iPhone'lar sıkıntı yaşıyor

Apple, iOS 14.5 güncellemesini Facebook ile yaşanan anlaşmazlığa rağmen kullanıcılarla buluşturdu. Facebook ile yaşanan anlaşmazlık diyoruz çünkü, sosyal medya devi Facebook, iOS 14.5 ile kullanıcılara sunulan bir özelliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini söyleyerek, güncellemenin tam karşısında yer almıştı. Bu özellik, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğiydi. iOS 14.5'in iPhone modellerine sunulmasıyla birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı da kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece kullanıcılar, hangi uygulamaların kendilerini izleyip izlemeyeceğine karar verebilir hale geldi. Ancak, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda Uygulama İzleme Şeffaflığı olarak da bilinen özellik için bazı şikayetler ortaya çıkmaya başladı.
9to5mac'in bildirdiğine göre, Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda pek çok kişi, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin devre dışı bırakıldığını, bu özelliği seçemediklerini bildiriyor. Aslında Uygulama Takibi Şeffaflığı varsayılan olarak etkin olarak geliyor ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar, bu özelliği manuel olarak dahi seçemiyor.
I confirm having this issue along with the Personalized Ads toggle. pic.twitter.com/FUNDltLoqz— Michaël Nass (@PlugNTweet) April 27, 2021
Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin gizlilik ayarlarında yer alan 'Kişiselleştirilmiş Reklamlar' seçeneğiyle ilişkili olduğu iddia ediliyor. Yapılan denemelerde, iPhone veya iPad'i iOS 14.5'e güncellemeden önce bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni Uygulama İzleme Şeffaflığı'nın kullanılabilir hale geldiği belirtiliyor. Bunun beklenen bir davranış mı yoksa yoksa bir hata mı olduğu henüz belli değil.
iPhone'unuzu iOS 14.5'e güncellediyseniz ve Ayarlar>Gizlilik>Takip Etme bölümüne girdiğinizde "Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Ver" kısmında değişiklik yapamıyorsanız şu anda bunu düzeltmek için yapabileceğiniz pek bir şey yok gibi görünüyor. Bu noktada Apple'dan gelecek yanıtı beklemek veya şirketten gelecek bir sonraki güncellemeyi beklemek yerinde olacaktır.
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