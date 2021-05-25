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iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 14.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.6 nasıl yüklenir?)

25.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 14.6 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Podcast'lerde abonelik desteği getiren ve hata düzeltmeleri içeren iOS 14.6 güncellemesini iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi birçok iPhone modeline yüklemek mümkün. Peki iOS 14.6 güncellemesinin dikkat çeken yenilikleri neler?

iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 14.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.6 nasıl yüklenir?)

iOS 14.6 güncellemesi için bir süredir bekleyiş vardı. Özellikle, Apple Music için kayıpsız ses desteğinin duyurulması ile birlikte gözler iOS 14.6 güncellemesinin çıkacağı tarihe çevrilmişti. Nitekim Apple iPhone kullanıcılarını fazla bekletmedi ve iOS 14.6 güncellemesini yayınladı.

iOS 14.6 güncellemesi

İŞTE iOS 14.6 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Apple'ın iOS 14.6 güncellemesi için hazırladığı sürüm notlarına göre gelen yenilikler şöyle:

Podcast'ler

  • Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği geldi.

AirTag ve Bul

  • Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği geldi.
  • AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir.

Erişilebilirlik

  • Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone’larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir.

iOS 14.6 GÜNCELLEMESİNİN HATA DÜZELTMELERİ

  • Apple Watch’ta iPhone’u Kilitle kullanıldıktan sonra Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması
  • Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi
  • Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar’da görünmemesi
  • Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi
  • iPhone’un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması

iOS 14.6 güncellemesi hata düzeltmeleri

iOS 14.6 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)
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İOS 14.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.6 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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