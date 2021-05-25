iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 14.6 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.6 nasıl yüklenir?)

iOS 14.6 güncellemesi için bir süredir bekleyiş vardı. Özellikle, Apple Music için kayıpsız ses desteğinin duyurulması ile birlikte gözler iOS 14.6 güncellemesinin çıkacağı tarihe çevrilmişti. Nitekim Apple iPhone kullanıcılarını fazla bekletmedi ve iOS 14.6 güncellemesini yayınladı.

İŞTE iOS 14.6 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Apple'ın iOS 14.6 güncellemesi için hazırladığı sürüm notlarına göre gelen yenilikler şöyle:

Podcast'ler

Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği geldi.

AirTag ve Bul

Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği geldi.

AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir.

Erişilebilirlik

Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone’larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir.

iOS 14.6 GÜNCELLEMESİNİN HATA DÜZELTMELERİ

Apple Watch’ta iPhone’u Kilitle kullanıldıktan sonra Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması

Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi

Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar’da görünmemesi

Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi

iPhone’un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması

iOS 14.6 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 14.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?