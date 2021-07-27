iOS 14.7.1 güncellemesi yayınlandı! En kısa sürede yükleyin

Apple iOS 15'in üzerinde çalışırken bir yandan da iOS 14 güncellemelerini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, iOS 14.7 güncellemesi iPhone kullanıcılarına sunulmuştu. Böylece iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi birçok model yeni bir iOS sürümüne kavuşmuştu. iOS 14.7'nin en önemli yeniliği ise iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için MagSafe Harici Pil desteği getirmesiydi. Ancak Apple, iOS 14.7'nin ardından fazla vakit kaybetmedi ve beklenmedik bir anda sorunları çözen iOS 14.7.1 güncellemesini çıkardı.

İŞTE iOS 14.7.1 GÜNCELLEMESİNİN DETAYLARI

iOS 14.7.1 güncellemesi, daha önce de söylediğimiz gibi sorunları çözmeye odaklanan bir güncelleme. Güncelleme, Touch ID'li iPhone modellerinin, kilidi iPhone ile aç özelliğini kullanarak eşleşmiş bir Apple Watch'un kilidini açmamasına neden olan bir sorunu düzeltiyor.

MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE GÜNCELLEYİN

Ayrıca Apple, iOS 14.7.1'in önemli güvenlik güncellemeleri sunduğunu söyleyerek, güncellemeyi tüm kullanıcılara öneriyor. Yeni yayınlanan bir destek belgesine göre ise iOS 14.7.1 güncellemesi çok ciddi bir güvenlik açığını kapatıyor. Bu yüzden bu güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede tüm iPhone kullanıcılarının yapması gerekiyor.

iOS 14.7.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 14.7.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?