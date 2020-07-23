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iOS 14 Beta 3'te ortaya çıktı: iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

iOS 14 Beta 3'te iPhone 12'ye dair en büyük kanıtlardan biri bulundu. 5,4 inçlik ekran boyutuyla iPhone SE 2020'den bile küçük olması beklenen iPhone 12'nin ilk özelliği ise, Apple'ın iOS 14 Beta 3 ile verdiği sürpriz destek ile kendini belli etti. İşte iPhone 12'nin ilk özelliği!

iOS 14 Beta 3'te ortaya çıktı: iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12 için çok fazla tahmin var. Ancak gerek sızıntı kaynakları olsun gerekse de analistler artık tek bir noktada birleşiyorlar; Yeni iPhone'lar 5,4 inç ekran boyutuyla başlayacak. Böylece iPhone ailesinin en küçük üyesi iPhone 12 olacak. Apple'ın iOS 14 Beta 3 ile attığı yeni adım, bunu doğrular nitelikte.

EKRAN YAKINLAŞTIRMA ÖZELLİĞİ İPHONE 12'Yİ ELE VERDİ

Ekran yakınlaştırma özelliği iOS telefonların en büyük yardımcılarından biri. Özellikle görme engelli kullanıcılar iPhone'ları daha efektif bir şekilde kullanabilmek için ekran yakınlaştırma özelliğini kullanıyor. Apple ise iOS 14 Beta 3 ile birlikte ekran yakınlaştırma özelliğinde bir takım değişiklikler yaparak, onu 5,4 inçlik ekranlarla uyumlu hale getirdi. Yani hem iOS 14'ü iPhone 12 için şimdiden hazırladı, hem de iPhone 12'nin ilk özelliğini dolaylı yoldan paylaştı.

iPhone 12-1

MİNG-CHİ KUO GEÇEN YIL TAHMİN ETMİŞTİ

iPhone'ları bilen adam olarak Ming-Chi Kuo, aslında geçtiğimiz yıl 5,4 inçlik iPhone 12'nin geleceğini doğrulamıştı. Onun sıradaki tahmini ise 5,4 inçlik iPhone 12'nin Eylül ayında seri üretime geçeceği yönünde. Bakalım Ming-Chi Kuo bir kez daha haklı çıkacak mı?

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