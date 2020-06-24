Peki, Apple geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Beta nasıl yüklenir? İşte bu haberimizde adım adım iOS 14’ün ilk Beta’sının nasıl yükleneceğini anlatıyoruz.

iOS 14’ü yükleme işlemine geçmeden önce; bu sürümde çok fazla hatanın olabileceğini bu yüzden günlük kullandığınız iPhone’larınıza asla yüklememenizi tavsiye ediyoruz. Yaşanacak sorunlardan dolayı iPhone’unuz sizi en beklenmedik anda yarı yolda bırakabilir. Ayrıca iOS 14’ü yüklemeden önce mutlaka iTunes/Finder ile yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Beta sürümü beğenmezseniz, bir önceki sürüme dönmek ve verilerinizi kaybetmemeniz için yedeğe ihtiyaç duyacaksınız.

İTUNES İLE YEDEK NASIL ALINIR?

iTunes’u açıp iPhone’u PC’tye bağlayın. iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin. iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. Sağlık ve Aktivite verilerinizi kaydetmeniz gerekmiyorsa şifrelenmemiş bir yedekleme oluşturabilirsiniz. Bunun için Şimdi Yedekle’yi tıklamanız yeterlidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

iPhone’unuzun yedeğini aldıktan sonra geçelim iOS 14 Beta’yı nasıl yükleyeceğinize.

İOS 14 BETA NASIL YÜKLENİR?

Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın. iOS Beta Profile’ı indirin. iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin. iPhone’u kapatıp açın. iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin. iOS 14 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.

Bu işlemden sonra her ay düzenli olarak yayınlanacak olan Beta güncellemelerini OTA üzerinden indirebileceksiniz. Size tavsiyemiz Temmuz ayında yayınlanacak olan ve herkesin yükleyebileceği daha az hataya sahip olan iOS 14 Public Beta sürümünü beklemeniz yönünde olacak.

İOS 14 ALACAK İPHONE MODELLERİ!

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone SE

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPod touch (7. nesil)

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