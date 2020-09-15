iOS 14'e hazırlık: Apple ikinci nesil AirPods ve AirPods Pro için güncelleme yayınladı!

Apple iPhone modellerini olduğu kadar AirPods modellerini de güncelliyor. Kablosuz kulaklıklar, Apple'ın yayınladığı güncelleme ile çeşitli hatalarını düzeltiyor ve bazı yeni özellikler kazanıyorlar. iOS 14 öncesi son yayınlanan 3A283 güncellemesi de aynen bunu yaptı. AirPods (2.nesil) ve ANC destekli AirPods Pro'ya gelen güncelleme ile AirPods 2 ve AirPods Pro yeni özellikler kazandı.

SPATİAL AUDİO AİRPODS 2 VE AİRPODS PRO'YA GELDİ

AirPods'lar için yayınlanan 3A283 güncellemesi ile gelen yenilikler Apple tarafından bir liste olarak açıklanmadı. Fakat MacRumors'un haberine göre Apple, güncelleme ile birlikte WWDC 2020'de tanıttığı Spatial Audio özelliğini AirPods 2 ve AirPods Pro'ya getirdi. Böylece kulaklıklar, üzerinde bulunan sensörler sayesinde kişinin kafasını çevirip çevirmediğini anlayabiliyor ve sesi buna göre otomatik olarak optimize ediyor. Bunun için Apple'ın AirPods menüsüne bir seçenek eklediği dahi bazı fotoğraflarda görülüyor. MacRumors forumlarından gelen ilk raporlar, Spatial Audio’nun Apple TV+ içeriğiyle çalıştığını belirtiyor. İlk yorumlar ise ses kalitesinin Spatial Audio sayesinde bir illüzyonmuş gibi etkileyici geldiği yönünde.