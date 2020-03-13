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iOS 14 el yazısını tanıyacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14 el yazısı detayı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket şimdilik Apple Pencil ile yazılan el yazısını metin haline dönüştürme konusunda yoğun çaba harcıyor.

iOS 14 el yazısını tanıyacak

iOS 14 yeni OCR özelliği ile birlikte, herhangi bir metin alanına dokunarak mesaj oluşturacak. Böylece el yazısı iOS 14 ile birlikte bir daktilo harfi haline gelecek. Sistem biraz karmaşık gibi görünse bile, muhtemelen ilerleyen zamanlarda biraz daha net hale dönüşecek.

İOS 14 İLE EKRANDAN YAZI YAZMA İMKANI

Apple’ın yeni özelliği ile ilgili gelen detaylara göre; mesajlar, notlar, hatırlatıcılar, takvim ve mail gibi birçok metin üzerinden çalışma yapılabilecek. Apple pencil sayesinde nereye dokunursanız oradan metin giriş ekranı açılacak. Bu ekrandan yazı yazma imkanınız olacak.

Şirket şimdilik el yazısını metne dönüştürme özelliğine sahip değil. Ancak yeni iOS işletim sistemi ile birlikte bu mümkün hale gelecek. Şirketin yeni işletim sistemi ile ilgili beklentisi bir hayli yüksek. Bildiğiniz üzere Apple yeni bir sistem ortaya attığında muhakkak geliştirme süreci için biraz zaman ayırıyor. Bu nedenle ilk güncellemede olmasa bile sonraki ilk güncellemelerde bu özelliğin yer alması yüksek bir ihtimal.

Şirket şu anda sihirli dolgu ismi verilen bir özellik üzerine de çalışıyor.  Ancak bu özellik daha çok resimler üzerine olacak. Apple tarafından getirilecek yeni özellikler ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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Apple ios iOS 14 apple pencil

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