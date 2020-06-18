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iOS 14 etkinliğinin nasıl izleneceği açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs salgınından dolayı her yıl düzenlediği ve binlerce geliştiriceye ev sahipliği yapan WWDC etkinliğini ertelemek zorunda kalmıştı. 22 Haziran tarihine gün veren Apple, iOS 14 etkinliği olarak da bilinen WWDC 20’yi online olarak düzenleyeceğini açıklamıştı. Etkinliğe sayılı günler kala Apple cephesinden ilk açıklama geldi.

iOS 14 etkinliğinin nasıl izleneceği açıklandı

22 Haziran 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:00‘da başlayacak olan WWDC 20 etkinliği hem YouTube hem de Apple’ın kendi sitesi üzerinden yani buradan canlı olarak izlenebilecek. Ancak Apple’ın sitesinden izlemek isterseniz Safari ve Chrome tarayıcılarını kullanmak zorunda olacağınızı belirtelim.

Apple TV üzerinden de yayınlanacak olan etkinliği YouTube üzerinden izlemek şimdilik en sağlıklı çözüm olacak gibi görünüyor. Aşağıda yer alan videoyu başka bir sekmede açıp hatırlatıcı kurabilir ve böylece etkinlik başlayınca bildirim alabilirsiniz.

APPLE ETKİNLİKTE NELER TANITACAK?

iOS 14, macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerinin tanıtılacağı bu etkinlikte Apple’ın ARM tabanlı MacBook modellerini de sergilemesi bekleniyor. Düşük bir ihtimal de olsa bu etkinlikte kafa üstü AirPods Studio modelinin de tanıtılacağı söyleniyor. Ancak bunun için henüz erken olduğunu düşünüyoruz.

Etkinlik sonrası geliştiricileri için Beta sürümlerini yayınlayacak olan Apple, bu sürümlerin nihai hallerini Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinden 1 hafta sonra yayınlayacak.

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