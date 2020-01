iOS 14 güncellemesi şaşırtacak

Söylentilere göre; Apple, iOS 14’ü iOS 13 alan tüm cihazlarına sunacak. Bu da iPhone SE’nin 2020 yılında hala güncelleme alacağı anlamına geliyor. Eğer Apple böyle bir şey yapıp yeni güncellemesini 4 yıllık telefonlarına bile sunabilirse, Android

cephesine tokat gibi bir cevap verecek.

Bir dönem Apple’ın telefonları az olduğu için daha hızlı ve geniş çaplı güncelleme yayınladığı söyleniyordu. Ancak şu an piyasada güncel olan ve güncellemeye devam eden 14 adet iPhone modeli, 9 adet iPad modeli ve 1 adet iPod touch modeli yer alıyor. 24 adet mobil cihazına hızlı bir şekilde güncelleme sunan Apple, yazılım konusunda eline su dökülmeyeceğini kanıtlıyor diyebiliriz.

GÜNCELLEMEYİ ALMASI BEKLENEN IPHONE MODELLERİ



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

GÜNCELLEMEYİ ALMASI BEKLENEN IPAD MODELLERİ!



12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad Air (3. nesil)

