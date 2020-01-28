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iOS 14 güncellemesi şaşırtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

2016 yılında tanıtılan iPhone SE modeline bile iOS 13 güncellemesini sunan Apple, Android kullanıcılarını kıskandırmıştı. iOS 14 için ise işlerin bu denli parlak olmayacağı ve iPhone 6s ve sonrası modellerin iOS 14’ü söyleniyordu. Bugün ise ortaya çok ilginç bir iddia atıldı.

iOS 14 güncellemesi şaşırtacak

Söylentilere göre; Apple, iOS 14’ü iOS 13 alan tüm cihazlarına sunacak. Bu da iPhone SE’nin 2020 yılında hala güncelleme alacağı anlamına geliyor. Eğer Apple böyle bir şey yapıp yeni güncellemesini 4 yıllık telefonlarına bile sunabilirse, Android
cephesine tokat gibi bir cevap verecek.

Bir dönem Apple’ın telefonları az olduğu için daha hızlı ve geniş çaplı güncelleme yayınladığı söyleniyordu. Ancak şu an piyasada güncel olan ve güncellemeye devam eden 14 adet iPhone modeli, 9 adet iPad modeli ve 1 adet iPod touch modeli yer alıyor. 24 adet mobil cihazına hızlı bir şekilde güncelleme sunan Apple, yazılım konusunda eline su dökülmeyeceğini kanıtlıyor diyebiliriz.

GÜNCELLEMEYİ ALMASI BEKLENEN IPHONE MODELLERİ

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

GÜNCELLEMEYİ ALMASI BEKLENEN IPAD MODELLERİ!

12.9 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad Air (3. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS 14 Apple

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