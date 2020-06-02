iOS 14 güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak?

iOS 14, Apple'ın şu sıralar çalışmalarını sürdürdüğü diğer bir konu. iPhone ve iPad kullanıcıları da yeni güncellemeyi merakla bekliyor. Ancak güncellemeyi alacak iPhone modelleri henüz Apple tarafından açıklanmış değil. Bu konuda daha önce iOS 13 almayacak cihazları doğru tahmin eden The Verifier'ın bazı iddiaları var.

BİRÇOK İPAD İÇİN YOLUN SONU GÖZÜKTÜ

The Verifier, iOS 14 için bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, iOS 14 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri listelendi. Rapora göre birçok iPad modeli iOS 14'ü geçiş yapamayacak. 12,9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 10,5 inç iPad Pro, 9,7 inç iPad Pro, 7. nesil iPad, 6. nesil iPad, 5. nesil iPad, 5. nesil iPad Mini ve 3. nesil iPad Air iOS 14 güncellemesini alacak.

İPHONE KULLANICILARININ ÇOĞU YARI YOLDA KALMAYACAK

Listeye baktığımızda ise Apple'ın iPad kullanıcılarına nazaran, bu sene çoğu iPhone kullanıcısını yolda bırakmayacağını görüyoruz. The Verifier'ın tahminine göre iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri ise şöyle: