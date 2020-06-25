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iOS 14 ile iPhone'lar zil ve alarmları da duyacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

iOS 14 iPhone'lara bir yenilik daha getiriyor. iOS 14'ün ses tanıma özelliği sayesinde mikrofonlar dışarıdaki sesleri algılayacak. Böylece acil durumlarda iPhone'lar sizi bilgilendirecek.

iOS 14 ile iPhone'lar zil ve alarmları da duyacak!

iOS 14'ün yankıları hala sürüyor. WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan iOS 14, etkinlikte kabataslak bir şekilde tanıtıldı. Bunu da iOS 14 Beta sürümünü yükleyen geliştiriciler ve kullanıcıların deneyimlerinden anladık. Örneğin; iPhone'ların arkasına dokunarak çeşitli kısayollar atayan Back Tap özelliği ve Safari'nin Face ID ile güvenlik altına alınması etkinlikte bahsedilmemiş iOS 14 yeniliklerinden birkaçıydı. Bu kez ise başka bir iOS geliştiricisi, iOS 14'te çok ama çok önemli olabilecek ve acil durumlarda hayat kurtabilecek bir özelliğin varlığını keşfetti.

İOS 14 SES TANIMA ÖZELLİĞİ İLE TEHLİKELERİ DUYACAK

Federico Viticci, iOS 14'te yer alan ses tanıma özelliği ile birlikte iPhone'ların dışarıdaki sesleri tanıyabildiğini fark etti. Vittici'ye göre, iOS 14 ile birlikte gelen ses tanıma özelliği devreye alındığında iPhone mikrofonlardan gelen sesleri yapay zekasıyla birlikte analiz ediyor ve etrafta tehlike yaratabilecek tüm sesleri kullanıcıya bildirim olarak sunuyor. Örneğin; Yangın alarmının çaldığı bir yerdeyseniz, iPhone alarmın çaldığını algılıyor ve kullanıcıya bir bildirim göndererek onu bilgilendiriyor. Hatta bebek ağlaması bile ses tanıma özelliği sayesinde yakalanabiliyor.

iOS 14 ses tanıma özelliği

İOS 14'ÜN EN DEĞERLİSİ

Ses tanıma özelliğinde şimdilik belirli seslere imkan sunsa da, bu Apple'ın iOS 14'ün en değerli yeniliğine imza attığı gerçeğini değiştirmiyor. Zira, işitme engelli olan iPhone kullanıcıları bu özellik sayesinde birçok tehlikeden kendilerini koruyabilir. Üstelik bu değerli özelliğin kapladığı alan ise sadece 5,5 MB.

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