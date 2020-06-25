iOS 14 ile iPhone'lar zil ve alarmları da duyacak!

iOS 14'ün yankıları hala sürüyor. WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan iOS 14, etkinlikte kabataslak bir şekilde tanıtıldı. Bunu da iOS 14 Beta sürümünü yükleyen geliştiriciler ve kullanıcıların deneyimlerinden anladık. Örneğin; iPhone'ların arkasına dokunarak çeşitli kısayollar atayan Back Tap özelliği ve Safari'nin Face ID ile güvenlik altına alınması etkinlikte bahsedilmemiş iOS 14 yeniliklerinden birkaçıydı. Bu kez ise başka bir iOS geliştiricisi, iOS 14'te çok ama çok önemli olabilecek ve acil durumlarda hayat kurtabilecek bir özelliğin varlığını keşfetti.

İOS 14 SES TANIMA ÖZELLİĞİ İLE TEHLİKELERİ DUYACAK

Federico Viticci, iOS 14'te yer alan ses tanıma özelliği ile birlikte iPhone'ların dışarıdaki sesleri tanıyabildiğini fark etti. Vittici'ye göre, iOS 14 ile birlikte gelen ses tanıma özelliği devreye alındığında iPhone mikrofonlardan gelen sesleri yapay zekasıyla birlikte analiz ediyor ve etrafta tehlike yaratabilecek tüm sesleri kullanıcıya bildirim olarak sunuyor. Örneğin; Yangın alarmının çaldığı bir yerdeyseniz, iPhone alarmın çaldığını algılıyor ve kullanıcıya bir bildirim göndererek onu bilgilendiriyor. Hatta bebek ağlaması bile ses tanıma özelliği sayesinde yakalanabiliyor.