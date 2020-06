iOS 14 ile iPhone'lara gelen sürpriz dokunma özeliği: Back Tap!

iOS 14 tanıtımı bitti ancak iOS 14 gündemden hala düşmedi. Bunda yeni nesil iPhone işletim sisteminin bazı özelliklerinin lansmanda gizli kalmasının da oldukça büyük bir payı var. Bu nedenle iOS 14'ün özelliklerine dair detaylar gün aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklerden biri ise sizi bilemeyiz ama bize 'vay' dedirtti. Evet, Back Tap özelliğinden bahsediyoruz.

iOS 14 Beta sürümünü indiren ve iPhone'larına kuran geliştiriciler, iOS 14 menüsünde Back Tap adında yeni bir özelliğin varlığını fark etti. Bu özellik sayesinde iPhone'ların arka kısmına, yani tam da Apple logosunun olduğu bölgeye çeşitli görevler ve kısayollar atanabiliyor. Bu görevler ve kısayollar ile iPhone'un arkasına iki kere dokunulduğunda kamera açılabiliyor veya üç kere dokunulduğunda ekran görüntüsü alınabiliyor. Yani işiniz bir hayli kolaylaşıyor. Söylenildiği kadarıyla bu özellik iPhone X sonrası çıkan tüm iPhone'larda çalışabiliyor.

#iOS14 Back Tap: Double or triple tap the back of your iPhone to perform some actions quickly ???? pic.twitter.com/HIsvnHusKz