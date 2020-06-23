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iOS 14 ile iPhone'lara gelen sürpriz dokunma özeliği: Back Tap!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

iOS 14 WWDC 2020'de tanıtıldı ancak iOS 14'a dair detaylar bugün gündüz gözü ile ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde iOS 14'te Back Tap adında bir özelliğin olduğu fark edildi. Back Tap özelliği sayesinde iPhone'ların arkası artık daha işlevsel olacak. İşte Back Tap özelliğinin detayları...

iOS 14 ile iPhone'lara gelen sürpriz dokunma özeliği: Back Tap!

iOS 14 tanıtımı bitti ancak iOS 14 gündemden hala düşmedi. Bunda yeni nesil iPhone işletim sisteminin bazı özelliklerinin lansmanda gizli kalmasının da oldukça büyük bir payı var. Bu nedenle iOS 14'ün özelliklerine dair detaylar gün aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklerden biri ise sizi bilemeyiz ama bize 'vay' dedirtti. Evet, Back Tap özelliğinden bahsediyoruz.

İOS 14'ÜN YENİ KISAYOL ÖZELLİĞİ: BACK TAP!

iOS 14 Beta sürümünü indiren ve iPhone'larına kuran geliştiriciler, iOS 14 menüsünde Back Tap adında yeni bir özelliğin varlığını fark etti. Bu özellik sayesinde iPhone'ların arka kısmına, yani tam da Apple logosunun olduğu bölgeye çeşitli görevler ve kısayollar atanabiliyor. Bu görevler ve kısayollar ile iPhone'un arkasına iki kere dokunulduğunda kamera açılabiliyor veya üç kere dokunulduğunda ekran görüntüsü alınabiliyor. Yani işiniz bir hayli kolaylaşıyor. Söylenildiği kadarıyla bu özellik iPhone X sonrası çıkan tüm iPhone'larda çalışabiliyor.

BACK TAP NASIL AÇILIR?

Back Tap özelliğini açmak ve onu kullanmaya başlamak oldukça kolay. Bunun için iOS 14 Beta sürümü yüklü iPhone'unuzdan;

  • Ayarlar menüsüne girin.
  • Erişebilirlik alt menüsündeki Dokunma'ya tıklayın.
  • Back Tap'i bulun ve dokunun.

Back Tap

Apple Back Tap seçeneğinde şimdilik 23 kısayola yer vermiş durumda. Ancak siz kestirmeler aracılığıyla kendi kısayolunuzu oluşturabiliyor ve iPhone'unuzun arkasına bu kısayolu atayabiliyorsunuz. Back Tap'in nasıl çalıştığına dair bilgi almak için şu videoya göz atabilirsiniz.

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