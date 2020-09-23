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iOS 14 mezarını kazdı: Apple, iOS 13.7'yi imzalamayı durdurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.7'yi imzalamayı bıraktı. Time Flies etkinliğinden bir gün sonra iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi iOS cihazlar için iOS 14'ü yayınlanan Apple, son iOS 13 güncellemesi iOS 13.7'yi tozlu raflara kaldırdı. Apple'ın iOS 13.7 kararıyla iPhone kullanıcılarının iTunes üzerinden iOS 13.7'ye dönem şansı kalmadı.

iOS 14 mezarını kazdı: Apple, iOS 13.7'yi imzalamayı durdurdu!

iOS 14'ün yayınlanmasıyla birçok iPhone kullanıcısı iOS 13.7'den iOS 14'e geçti. iOS 14'ü beğenmeyenler ya da çeşitli hatalarla karşılaşanlar ise belirli bir süre boyunca son iOS 13 güncellemesi iOS 13.7'ye geri dönebildi. Fakat Apple'ın kararıyla birlikte bu ''belirli bir süre'' artık tamamlanmış durumda.

iOS 13.7'NİN SONU GELDİ

Apple, iOS 13.7 güncellemesi için yolları kapattı. MacRumors'un haberine göre Cupertinolu firma, iOS 13.7'yi imzalamayı bıraktı. Bu, iOS 14 kullanıcılarının iTunes üzerinden iOS 13.7'ye geri dönmesi artık imkansız demek. Yani iOS 14'ten sıkıldıysanız ya da beğenmediyseniz şu saatten itibaren iOS 13.7 sürümüne geçmeniz mümkün değil.

iOS 13.7

İOS 13.7 İPHONE'LARA NELER SUNMUŞTU?

iOS 13.7, iPhone'lara uygulama olmaksızın çalışan koronavirüs maruz kalma bildirimlerini, yeni memoji çıkartmalarını ve iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini getirmişti. iOS 14'e hazırlık güncellemesi olarak öne çıkan iOS 13.7 son kararla, diğer iOS 13 güncellemeleriyle birlikte Apple'ın iOS mezarlığındaki yerini aldı.

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