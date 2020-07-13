iOS 14 pano skandalının ilk kurbanı LinkedIn oldu!

iOS 14 WWDC 2020 etkinliğinde ortaya çıktığından beri sular durulmuyor. Suların durulmamasının nedeni ise aslında Apple veya iOS 14'ün kendisi değil, iOS tarafında yer alan bazı uygulamalar. Zira, toplamda 47 tane olduğu bilenen bazı iOS uygulamalarının, iOS 14 ile birlikte iPhone panosuna erişmeye çalıştığı ortaya çıkartıldı. Bu durum, uygulamaların aslında gizlilik ihlalleri yaptığını açıkça gösterdi. Büyük tepki gören pano erişim skandalı, bununla da bitmiş değil. Çünkü konu hakkında ilk dava açılmış durumda.

İLK DAVA LİNKEDIN'E

ABD'li Adam Bauer isimli bir kişi, pano erişim skandalından yola çıkarak 47 uygulamadan birine geniş kapsamlı bir dava açtı. Bauer dava için LinkedIn'i seçti. ABD'li Bauer davanın gerekçesini ise LinkedIn'ın iPhone ve iPad cihazlarındaki verileri gizlice kopyaladığını söyleyerek açıkladı.

iOS 14 pano skandalında ilk dava böylece açılmış oldu. ABD mahkemesi'nin LinkedIn'e uygulayacağı herhangi bir yaptırım diğer 46 uygulama için de emsal olabilir. Diğer 46 uygulama nedir? diye soracak olursanız ise bunlar: