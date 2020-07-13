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iOS 14 pano skandalının ilk kurbanı LinkedIn oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

iOS 14'te onlarca uygulamanın pano özelliğine eriştiği keşfedilmişti. Bu kritik soruna büyük tepki gösteren ABD'li Adam Bauer ise konu hakkında dava açtı. Dava sonucunda iOS 14 pano skandalının ilk kurbanı LinkedIn olabilir.

iOS 14 pano skandalının ilk kurbanı LinkedIn oldu!

iOS 14 WWDC 2020 etkinliğinde ortaya çıktığından beri sular durulmuyor. Suların durulmamasının nedeni ise aslında Apple veya iOS 14'ün kendisi değil, iOS tarafında yer alan bazı uygulamalar. Zira, toplamda 47 tane olduğu bilenen bazı iOS uygulamalarının, iOS 14 ile birlikte iPhone panosuna erişmeye çalıştığı ortaya çıkartıldı. Bu durum, uygulamaların aslında gizlilik ihlalleri yaptığını açıkça gösterdi. Büyük tepki gören pano erişim skandalı, bununla da bitmiş değil. Çünkü konu hakkında ilk dava açılmış durumda.

İLK DAVA LİNKEDIN'E

ABD'li Adam Bauer isimli bir kişi, pano erişim skandalından yola çıkarak 47 uygulamadan birine geniş kapsamlı bir dava açtı. Bauer dava için LinkedIn'i seçti. ABD'li Bauer davanın gerekçesini ise LinkedIn'ın iPhone ve iPad cihazlarındaki verileri gizlice kopyaladığını söyleyerek açıkladı.

linkedIn

iOS 14 pano skandalında ilk dava böylece açılmış oldu. ABD mahkemesi'nin LinkedIn'e uygulayacağı herhangi bir yaptırım diğer 46 uygulama için de emsal olabilir. Diğer 46 uygulama nedir? diye soracak olursanız ise bunlar:

İOS 14 PANO VERİLERİNE ULAŞAN UYGULAMALAR

  • Call of Duty
  • Fruit Ninja
  • PUBG Mobile
  • Accuweather
  • AliExpress
  • Google News
  • Tik Tok
  • Reddit
  • Overstock
  • Paetron
  • ABC News
  • Al Jazeera English
  • CBC News
  • CBS News
  • CNBC
  • Fox News
  • News Break
  • New York Times
  • NPR
  • ntv Nachrichten
  • Reuters
  • Russia Today
  • Stern Nachrichten
  • The Economist
  • The Huffington Post
  • The Wall Street Journal
  • Vice News
  • Hotels.com
  • Hotel Tonight
  • The Weather Network
  • Sky Ticket
  • TruCaller
  • ToTalk
  • Tok
  • Viber
  • Weibo
  • Zoosk
  • 8 Ball Pool
  • Amaze!!!
  • Bejeweled
  • Block Puzzle
  • Classic Bejeweled
  • Classic Bejeweled HD
  • Golfmasters
  • Plants vs Zombies Heroes
  • Bed Bath & Beyond
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