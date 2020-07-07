iOS 14 Public Beta için geri sayım başladı

Apple’ın bir aksilik olmazsa bugün herkesin yükleyip deneyebileceği Public Beta‘yı yayınlaması bekleniyor. Ancak bu güncelleme önümüzdeki hafta Pazartesi’ye de sarkabilir. Peki, bu güncelleme çıktığında nasıl haberiniz olacak ve nasıl yükleyebileceksiniz? Public Beta testlerine kayıt olma işleminden bahsetmeden önce nasıl yedek alacağınızı anlatalım. Çünkü yedek burada can simidiniz olacak. iOS 14‘ü beğenmez ve sorunlar yaşarsanız bir önceki sürüme dönüş için bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

iTUNES İLE YEDEK NASIL ALINIR?

Adım: iTunes’u açıp iPhone’u PC’tye bağlayın. Adım: iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin. Adım: iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. Sağlık ve Aktivite verilerinizi kaydetmeniz gerekmiyorsa şifrelenmemiş bir yedekleme oluşturabilirsiniz. Bunun için Şimdi Yedekle’yi tıklamanız yeterlidir. Adım: Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

iOS 14 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın. Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın. Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır. Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone SE

• iPhone SE 2020

• iPod touch (7. nesil)

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