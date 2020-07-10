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iOS 14 Public Beta yayınlandı! iOS 14 Public Beta iPhone'lara nasıl yüklenir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkarttığı iOS 14'ün herkese açık sürümü iOS 14 Public Beta'yı yayınladı. iOS 14 Public Beta ile Widget desteği, uygulama kütüphanesi gibi birçok yenilik sunan iOS 14'ü kendi iPhone'unuza indirebilmeniz mümkün. Peki iOS 14 Public Beta nasıl yüklenir?

iOS 14 Public Beta yayınlandı! iOS 14 Public Beta iPhone'lara nasıl yüklenir?

Apple'ın iOS 14'ü tanıttığı WWDC 2020 etkinliğinin üzerinden yaklaşık olarak 18 gün geçti. Bu 18 gün içerisinde iOS 14'ü sadece beta programına katılanlar ve geliştiriciler deneyimleyebildi. Çeşitli yollar ile normal iPhone kullanıcılarının da iOS 14 beta sürümünü yüklemesi mümkündü ancak hiçbiri iOS 14 Public Beta kadar kolay olmadı. Çünkü Apple, iOS 14 Public Beta ile birlikte iOS 14 deneyimi tüm iPhone kullanıcılarına resmi olarak açtı.

APPLE İOS 14 PUBLİC BETA'YI SUNDU

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 14 Public Beta sürümünü ve iPadOS 14 Public Beta yayınladı. Türkiye'deki kullanıcıların da indirebildiği iOS 14 Public Beta ile iOS 14'ü destekleyen tüm iPhone modelleri iOS 14'ün yeniliklerinden faydalanabiliyor. Fakat yüklemeye başlamadan önce bunun yine de bir beta sürüm olduğunu, çeşitli hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor ve en önemlisi yedek almadan iOS 14 Public Beta'yı yüklemeye başlamamanızı tavsiye ediyoruz.

iOS 14 Public Beta

İOS 14 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

  • Öncelikle buraya tıklayarak Apple'ın halka açık beta programına kaydolun.
  • Sign In'e tıklayın ve Apple beta programına giriş yapın.
  • Burada karşınıza bir sözleşme sayfası çıkacak. Bunu okuyup kabul edin.
  • iOS sekmesine dokunun ve Enroll your iOS device bağlantısına basın.
  • Download Profile yazan yere tıklayın.
  • Profil yükleme alanında sağ üst köşedeki yükle butonuna dokunun.
  • iPhone'unuzu yeniden başlatın ve Ayarlar'daki yazılım güncellemesine gelin.
  • Burada iOs 14 Public Beta güncellemesi ile karşılaşacaksınız. İndirmeye başlayın ve kurun. İşte bu kadar!

    iOS 14 PUBLİC BETA YÜKLENEBİLEN İPHONE MODELLERİ

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone SE 1. nesil
  • iPod touch 7. nesil
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