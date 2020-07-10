iOS 14 Public Beta yayınlandı! iOS 14 Public Beta iPhone'lara nasıl yüklenir?

Apple'ın iOS 14'ü tanıttığı WWDC 2020 etkinliğinin üzerinden yaklaşık olarak 18 gün geçti. Bu 18 gün içerisinde iOS 14'ü sadece beta programına katılanlar ve geliştiriciler deneyimleyebildi. Çeşitli yollar ile normal iPhone kullanıcılarının da iOS 14 beta sürümünü yüklemesi mümkündü ancak hiçbiri iOS 14 Public Beta kadar kolay olmadı. Çünkü Apple, iOS 14 Public Beta ile birlikte iOS 14 deneyimi tüm iPhone kullanıcılarına resmi olarak açtı.

APPLE İOS 14 PUBLİC BETA'YI SUNDU

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 14 Public Beta sürümünü ve iPadOS 14 Public Beta yayınladı. Türkiye'deki kullanıcıların da indirebildiği iOS 14 Public Beta ile iOS 14'ü destekleyen tüm iPhone modelleri iOS 14'ün yeniliklerinden faydalanabiliyor. Fakat yüklemeye başlamadan önce bunun yine de bir beta sürüm olduğunu, çeşitli hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor ve en önemlisi yedek almadan iOS 14 Public Beta'yı yüklemeye başlamamanızı tavsiye ediyoruz.

İOS 14 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?