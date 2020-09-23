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iOS 14 resim içinde resim özelliği için YouTube şoku!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

iOS 14 ile iPhone'lara resim içinde resim (PIP) özelliği geldi. Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları Safari'deki YouTube videolarını küçük bir pencere üzerinde oynatmaya başladı. Fakat YouTube mobil web sitesi, resim içinde resim (PIP) özelliği için yeni bir karar almışa benziyor.

iOS 14 resim içinde resim özelliği için YouTube şoku!

iOS 14 iPhone kullanıcılarına birçok yeni özellik getirdi. Bu özelliklerden biri de Picture in Picture olarak adlandırılan (Resim içinde Resim) oldukça kullanışlı bir özellik. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, Android cihazlarda olduğu gibi başka bir uygulamaya geçtiklerinde videolarını küçük bir ekranda izlemeye devam edebiliyor. Fakat pek çok iOS 14 uygulamasının desteklemesine karşın, YouTube mobil uygulaması ücretsiz YouTube hesaplarına bu özelliği sunmuyor. YouTube iOS uygulaması üzerinden sadece YouTube Premium aboneleri resim içinde resim özelliğini kullanabiliyor. Bir Premium hesabı olmayan iPhone kullanıcıları ise YouTube'u Safari üzerinden açarak resim içinde resim özelliğini kullanabiliyor-du. Di'li geçmiş zaman kullanıyoruz çünkü bu yol kapatıldı.

SAFARİ ÜZERİNDEN YOUTUBE'UN RESİM İÇİNDE RESİM MODU ÇALIŞMIYOR

MacRumors'un haberine göre, artık YouTube videoları Safari üzerinden de resim içinde resim modunda izlenemiyor. Yani WhatsApp'ta mesajlaşırken ya da Instagram hikayelerini izlerken Safari üzerinden (YouTube Premium üyeliğiniz yoksa) küçük bir ekranda YouTube videosu izlemeniz artık mümkün değil. Bunun bir hata mı yoksa YouTube'un bir kararı olduğu mu ise bilinmiyor. Fakat resim içinde resim özelliği kararının YouTube'un eliyle alındığına dair bir görüş hakim.

TÜM BUNLAR BİR HATA OLMAYABİLİR

YouTube Premium kullanıcıları, Safari'den YouTube hesaplarına giriş yaptıklarında resim içinde resim özelliğini kullanabildiklerini söylüyor. Bu da yaşananların bir hata olmadığını gösteriyor. Ancak ne Apple'dan ne de YouTube'dan konu hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil.

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