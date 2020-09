iOS 14 resim içinde resim özelliği için YouTube şoku!

iOS 14 iPhone kullanıcılarına birçok yeni özellik getirdi. Bu özelliklerden biri de Picture in Picture olarak adlandırılan (Resim içinde Resim) oldukça kullanışlı bir özellik. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, Android cihazlarda olduğu gibi başka bir uygulamaya geçtiklerinde videolarını küçük bir ekranda izlemeye devam edebiliyor. Fakat pek çok iOS 14 uygulamasının desteklemesine karşın, YouTube mobil uygulaması ücretsiz YouTube hesaplarına bu özelliği sunmuyor. YouTube iOS uygulaması üzerinden sadece YouTube Premium aboneleri resim içinde resim özelliğini kullanabiliyor. Bir Premium hesabı olmayan iPhone kullanıcıları ise YouTube'u Safari üzerinden açarak resim içinde resim özelliğini kullanabiliyor-du. Di'li geçmiş zaman kullanıyoruz çünkü bu yol kapatıldı.

MacRumors'un haberine göre, artık YouTube videoları Safari üzerinden de resim içinde resim modunda izlenemiyor. Yani WhatsApp'ta mesajlaşırken ya da Instagram hikayelerini izlerken Safari üzerinden (YouTube Premium üyeliğiniz yoksa) küçük bir ekranda YouTube videosu izlemeniz artık mümkün değil. Bunun bir hata mı yoksa YouTube'un bir kararı olduğu mu ise bilinmiyor. Fakat resim içinde resim özelliği kararının YouTube'un eliyle alındığına dair bir görüş hakim.

Picture in Picture in iOS 14 stopped working on iPhone for videos on YouTube’s website. YouTube videos embedded elsewhere still work fine. pic.twitter.com/8vTFy4u3Ut