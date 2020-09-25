iOS 14 simge değiştirme nasıl yapılır?

Apple yayınladığı iOS 14 güncellemesi ile birlikte Kestirmeler uygulamasına da yeni özellikler ekledi. Bu özellikler arasında bir anda iOS 14 simge değiştirme olayı popüler oldu. Sosyal medyada da gördüğünüz iPhone uygulamalarının simgelerini değiştirme olayının nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz.
Rehberimize geçmeden önce iPhone’unuza son iOS güncellemesi olan iOS 14’ün kurulu olduğundan emin olmanız gerekiyor. Daha sonra eğer yerleşik uygulamaları sildiyseniz App Store’dan Kestirmeler uygulamasını indirmeniz lazım. Eğer bu kriterleri yerine getirdiyseniz rehberimize geçiş yapabiliriz.
Yukarıdaki bu işlemleri uyguladıktan sonra simgesini değiştirdiğiniz uygulamayı ana ekrandan açabilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında önce Kestirmeler uygulaması açılıyor daha sonra atadığınız uygulamaya geçiş yapılıyor. Yaklaşık 1 saniye bile sürmeyen bu işlem gözü pek de rahatsız etmiyor. Ancak geçişlerdeki animasyonlar bir süre sonra başınızı döndürebilir.
Animasyonları kapatmak için Ayarlar>Erişilebilirlik>Hareket>Hareketi Azalt seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum