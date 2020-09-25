HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS 14 simge değiştirme nasıl yapılır?

iOS 14 simge değiştirme nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Apple’ın Kestirmeler uygulaması ile iOS 14 simge değiştirme işleminin nasıl yapılacağını adım adım anlatıyoruz. Ana ekranınıza renk katın.

iOS 14 simge değiştirme nasıl yapılır?

Apple yayınladığı iOS 14 güncellemesi ile birlikte Kestirmeler uygulamasına da yeni özellikler ekledi. Bu özellikler arasında bir anda iOS 14 simge değiştirme olayı popüler oldu. Sosyal medyada da gördüğünüz iPhone uygulamalarının simgelerini değiştirme olayının nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz.

Rehberimize geçmeden önce iPhone’unuza son iOS güncellemesi olan iOS 14’ün kurulu olduğundan emin olmanız gerekiyor. Daha sonra eğer yerleşik uygulamaları sildiyseniz App Store’dan Kestirmeler uygulamasını indirmeniz lazım. Eğer bu kriterleri yerine getirdiyseniz rehberimize geçiş yapabiliriz.

İŞTE İOS 14 SİMGELERİNİ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

  • iPhone’da yer alan Kestirmeler uygulamasını açın
  • Kestirmeler uygulamasını açtığınızda sağ üst bölümde yer alan “+” işaretine basın.
  • Karşınıza açılan ekranda “Yeni Kestirme” ekranında “İşlem Ekle” seçeneğine basın.
  • ''İşlem Ekle'' bölümünde yer alan arama bölümüne ''Uygulamayı Aç'' yazın ve çıkan seçeneğe tıklayın.
  • ''Uygulamayı Aç'' bölümünden açmak istediğiniz uygulamayı seçin.
  • Sağ üstte yazan ''Sonraki'' butonunun altındaki mavi 3 nokta bölümüne tıklayın.
  • ''Kestirme Adı'' ibaresinin altındaki ''Ana Ekrana Ekle'' butonuna basın.
  • ''Ana Ekran Adı ve Simgesi'' yazısının hemen altında bir logo ve ''Yeni Kestirme'' bölümünü göreceksiniz.
  • Yeni Kestirme bölümünün solundaki logoya tıklayın ve fotoğraf seçin.
  • Uygulamaya yapmak istediğiniz yeni logo olarak fotoğraf seçin ve ana ekrana ekleyin seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki bu işlemleri uyguladıktan sonra simgesini değiştirdiğiniz uygulamayı ana ekrandan açabilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında önce Kestirmeler uygulaması açılıyor daha sonra atadığınız uygulamaya geçiş yapılıyor. Yaklaşık 1 saniye bile sürmeyen bu işlem gözü pek de rahatsız etmiyor. Ancak geçişlerdeki animasyonlar bir süre sonra başınızı döndürebilir.

Animasyonları kapatmak için Ayarlar>Erişilebilirlik>Hareket>Hareketi Azalt seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz.

iPhone 12 tanıtım tarihi sızdı! Bu sefer geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Samsung'tan kamera için yeni güncelleme!Samsung'tan kamera için yeni güncelleme!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı!Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google, Youtube için yeni bir algoritma geliştirecek
Google'dan YouTube kararı! Yeni önlem geliyor
LG giriş seviyesi telefonu LG K62 ile karşımıza çıktı
LG'nin yeni telefonu tanıtıldı!
Samsung, Galaxy S20 kamerası için yeni güncelleme yayınladı
Samsung'tan kamera için yeni güncelleme!
Apple yüz maskesi incelemeye konuk oldu!
Apple'ın yüz maskesi inceleme altında! Özellikleri ile şaşırttı
Tayland'tan Facebook ve Twitter'a suç duyurusu
Ülke bakanlığından iki sosyal ağa suç duyurusu! İşte gerekçesi
Samsung, Galaxy F41 için ilk videosunu yayınladı, tanıtım tarihini resmileştirdi!
Uygun fiyatlı yeni telefondan beklentileri yükselten video!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.