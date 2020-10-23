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iOS 14 sorunları tekrar ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bu sefer yine varsayılan e-mail uygulaması sorun çıkardı. Peki, çözümü var mı?

iOS 14 sorunları tekrar ortaya çıktı

iOS 14’teki en önemli yeni özelliklerden biri, üçüncü taraf uygulamalarını e-posta ve tarayıcı uygulamaları için varsayılan olarak ayarlama yeteneği. Ancak, işletim sistemindeki bir hata, aygıt her yeniden başlatıldığında uygulamanın varsayılan ayarlarının sıfırlanmasına neden oldu. Cupertino devi, iOS 14.0.1 ile ilgili sorun için bir düzeltme yayınladı. Görünüşe göre, sorun devam ediyor.

UYGULAMA GÜNCELLENDİĞİNDE VARSAYILANLARA DÖNÜYOR

Bu sefer kullanıcı tanımlı uygulamalar App Store aracılığıyla her güncellendiğinde varsayılanlara sıfırlanıyor. iOS 14 sorunları için gözler yine Apple’a çevrilmiş durumda.

Twitter kullanıcısı David Clarke, Gmail uygulamasında yapılan bir güncellemenin Apple Mail’e geçiş yapan varsayılan e-posta uygulamasına neden olduğu davranışın bir videosunu yayınladı. Varsayılan tarayıcı uygulamasının ayarı, benzer şekilde davranıyor ve varsayılanlara sıfırlanıyor. Sorun, son yayınlanan iOS 14.1 güncellemesinde de mevcut gibi görünüyor.

İŞTE ÇÖZÜMÜ

Sorunun hem e-posta hem de tarayıcı varsayılanlarını etkilediği onaylandığında, davranışın işletim sisteminden değil uygulamalardan kaynaklanma olasılığı daha düşük. Yaklaşan iOS 14.2 güncellemesinin sorun için bir düzeltme içermesi olası. Ancak iOS 14.2 Beta 4 için sürüm notlarında sorundan bahsedilmiyor. Şimdilik, bu sorunlardan etkilenen kullanıcılar, uygulamalar her güncellendiğinde varsayılanları sürekli olarak değiştirmek zorunda kalmamak için otomatik güncellemeleri kapatabilir.

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