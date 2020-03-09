iOS 14'te ortaya çıktı: Apple Watch Series 6 sağlıkta devrim yapacak

Apple Watch, ilk serisinden itibaren birçok hayatı kurtardı. Bazen kalp krizi geçirmek üzere olan bir hastayı nabzındaki anormalliği fark ederek uyaran, bazen de düşen insanları anlayıp acil servise acil çağrı yollayan Apple Watch hikayelerini hepimiz duyduk. Apple Watch'ların sağlık konusundaki yeteneklerine ayrı bir önem veren Apple, akıllı saatlerine görünüşe göre yeni bir yetenek daha kazandıracak.

APPLE WATCH SERİES 6'NIN YENİ ÖZELLİĞİ İOS 14'TE KEŞFEDİLDİ

Geliştirici bir grup, iOS 14'ün kodları üzerinde çalışmalar yürütürken kodlarda Apple Watch series 6'a ait bir özelliğe rastladı. Ekibin keşfettiği özelliğe göre, 6. nesil Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek. Sağlıklı bir bireyin kanında yüzde 95- yüzde 100 arasında bulunan oksijen seviyesini sürekli takip edecek olan Apple Watch, anormal bir duruma rastladığında kullanıcısına uyarıda bulunacak. Tüm bunların yanında Apple Watch, sadece kandaki oksijen seviyesini ölçmekle de kalmayacak.

APPLE WATCH'IN EKG YETENEĞİ DE ARTIYOR

Apple Watch series 5 EKG özelliğine sahip. Ancak bu özellik kalp hızının çok yüksek olduğu bazı kritik zamanlarda kısıtlı olarak çalışabiliyor. Fakat Apple Watch series 6 ile bu da tarihe karışacak gibi. Zira, yine iOS 14'teki kodlara göre 6. nesil Apple Watch, daha iyi bir EKG performansı sunacak. Tabi bunlar geliştirici ekibin aktardığı bilgiler. Apple'ın yeni nesil Apple Watch'ları tanıtacağı lansmanda çok daha farklı veya bundan çok daha fazla özellik sunan Apple Watch'lar görebiliriz.

