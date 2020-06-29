iOS 14 yenilikleri belli oldu! iOS 14 ne zaman gelecek?

Apple, WWDC 2020 (Dünya Yazılım Geliştiriciler Konferansı) kapsamında iOS 14 yeniliklerini tüm dünyayla paylaştı. iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen iOS 14, yine pek çok yeniliği beraberinde getirecek ve kullanıcı deneyimine katkı sağlayacak. Dünyaca ünlü teknoloji devinin iOS 14 duyurusunun ardından, iOS işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki iOS 14 yenilikleri nelerdir? Hangi modellerde kullanılacak? iOS 14 ne zaman gelecek? İşte konuya dair tüm detaylar... iOS 14 yenilikleri Apple tarafından paylaşılan iOS 14 yeniliklerine bakıldığında ilk andan itibaren farklılıkları görmek mümkün olacak. Çünkü yeni tasarımla birlikte araç takımları, Uygulama Arşivi, App Clips ile App Store’dan yararlanmanın yeni bir yolu, Mesajlar uygulamasında güçlü güncellemeler dikkatleri çekecek. iOS 14 ile birlikte yeni araç takımları anlık bilgileri kullanıcılara sunarken, ana ekranda farklı boyutlarda konumlandırılabilecek. Böylece kullanıcılar daha fazla kullandıkları araç takımlarını öne çıkarabilecek ve telefonlarını daha fazla kişiselleştirebilecekler.

Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, gezinmesi kolay tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar böylece kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebilecek ve Uygulama Arşivi’ne hızlı erişim için sayfaları kolayca gizleyebilecek. Gelen FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yepyeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları şimdi başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor. iOS 14 ikonik öğelere yeni bir biçim kazandırıyor Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 14, Ana Ekran’a yaptığımız en büyük güncellemeyle başlayarak iPhone deneyiminin en ikonik öğelerine yepyeni birer biçim kazandırıyor.” dedi ve şöyle ekledi: “Ana Ekran’da muhteşem bir şekilde yeniden tasarlanmış araç takımları, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak düzenleyen Uygulama Arşivi ve hızla ve kolayca keşfedebileceğiniz App Clips ile iPhone daha da güçlü hale geliyor ve daha da fazla kullanım kolaylığı sunuyor.”

Bir App Clip, uygulama deneyiminin ihtiyaç duyulan bir anda keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış küçük bir parçasını oluşturuyor. Belirli bir ürün veya işletmeyle ilişkilendirilen App Clips, scooter kiralamak, kahve siparişi vermek veya parkmetre ödemesi yapmak gibi belirli bir görevi tamamlamak için saniyeler içinde yükleniyor. Bu uygulamalara, Apple tasarımı yeni bir App Clip kodu veya NFC etiketi ve QR kodlarını taratarak ya da Mesajlar veya Safari’de paylaşarak normal uygulamalardan beklenen tüm güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte erişmek mümkün oluyor. Arkadaşlar ve aile ile kurulan iletişimin merkezinde yer alan Mesajlar uygulamasında şimdi bağlantıda kalmak ve önemli mesajlara hızla erişmek daha da kolay. Kullanıcılar sohbetleri mesajlar listesinin üst kısmına tutturabiliyor, bahsetme ve satır içi yanıt özellikleri sayesinde canlı grup sohbetlerini kolayca takip edebiliyor ve bir görsel ya da emoji kullanıp grup fotoğrafı belirleyerek sohbetleri daha da özelleştirebiliyorlar. Mesajlar’daki yeni Memoji seçenekleri ise ek saç stilleri, baş aksesuarları, yüz örtüleri ve diğer özellikler sayesinde daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik sunuyor.