iOS 14 yenilikleri belli oldu! iOS 14 ne zaman gelecek?

Harita uygulaması, bisiklet için yeni yol tarifleri, elektrikli araç rotaları ve özel olarak derlenmiş şehir rehberleriyle gezinmeyi ve keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bisiklet için yol tariflerinde yükseklik (yokuş), sokağın trafik yoğunluğu ve rotada merdiven olup olmaması gibi detaylar dikkate alınıyor. Elektrikli araç rotaları, aracın mevcut şarj düzeyine ve şarj türlerine göre planlanan rotaya şarj durakları ekliyor. Rehberler ise bir şehirdeki ziyaret edilmeye değer ilginç yerlerin güvenilir kaynaklar tarafından derlenmiş bir listesini içeriyor. Rehberler yeni popüler olan restoranları keşfetmek, popüler turistik yerleri bulmak ve AllTrails, Complex, The Infatuation, Time Out Group ve The Washington Post gibi saygı duyulan markaların yeni önerilerine göz atmak için harika bir yol sunuyor.