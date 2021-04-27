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iOS 14.5: Apple'ın yeni güncellemesiyle ilgili bilmeniz gereken beş şey

27.04.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone ve iPad cihazları için iOS 14.5 yazılım güncellemesini duyurdu. Yeni güncellemenin öne çıkan beş özelliğini derledik.

iOS 14.5: Apple'ın yeni güncellemesiyle ilgili bilmeniz gereken beş şey

Apple, iPhone ve iPad cihazları için iOS 14.5 yazılım güncellemesini duyurdu.

En yeni özelliklerden biri kullanıcıların, verilerinin diğer uygulamalar tarafından takip edilmesini istememesi takdirinde bunu seçebilecekleri Uygulama Takip Şeffaflığı.

Yeni güncellemenin öne çıkan beş özelliği şöyle:

iPhone'u maske varken açabilmek

Apple'ın yeni işletim sistemiyle beraber yüzünüzde maske varken de telefonunuzun kilidini açabileceksiniz.

Ancak bunun için bir Apple Watch cihazına sahip olmanız gerekiyor.

Apple'ın açıklamasına göre eğer Apple Watch kolunuzdaysa, kilidi açıksa ve telefonunuza yakınsa iPhone kilidini de açmanız mümkün olacak.

Ancak Apple Watch cihazınız yoksa bu özellik çalışmayacak.

Uygulama Takip Şeffaflığı

Bu yeni güncelleme, online aktivitelerinizi takip talebinde bulunan bir uygulama yüklediğinizde ortaya çıkacak.

Bu veriler genelde uygulamalar tarafından davranışlarınıza göre size reklam göstermek için kullanılıyor.

Facebook bunu yapan şirketlerin başında geliyor.

Bu güncellemeye karşı Facebook ciddi bir lobi çalışması yaptı.

Diğer yandan Apple'ın bu güncellemeyle niyetinin tam olarak ne olduğu da sorgulandı. Eğer uygulama geliştiriciler sizin karşınıza reklam çıkararak para kazanmazsa sundukları hizmet için daha çok para istemek zorunda kalacak.

Bu da Apple'ın bu ödemelerden pay almasını sağlayabilir.

Yeni emojiler

Apple, son işletim sistemi güncellemesiyle yeni birkaç emoji de piyasaya sürüyor.

Örneğin farklı ten renklerinde çiftlerin öpüştüğü ya da çiftlerin arasında kalplerin olduğu emojiler olacak.

Onun dışında farklı duygu durumları için de yeni emojiler yer alacak.

Siri

Ses ile çalışan akıllı asistan Siri ise çeşitlenecek.

Bundan sonra kullanıcılar Siri'nin sesinin nasıl olması gerektiğini seçebilecek.

Özellikle İngilizce'de daha çok seçenek olacak.

Diğer yandan Apple çeşitliliğe ve kapsayıcı olmaya önem verirken cihazlarının üretildiği Çin'de Uygurlara karşı yürütülen politikalara karşı çıkmadığı için de eleştiriliyor.

AirTag

Apple'ın yeni işletim sistemi piyasaya yeni sürdüğü AirTag ile de kullanılabilecek.

AirTag, anahtarınıza ya da cüzdanınıza takabildiğiniz küçük bir izleme cihazı.

Bağlı olduğu nesneyi kaybetmeniz takdirinde Find My uygulaması sayesinde AirTag'in üzerinde bulunduğu nesneyi bulabiliyorsunuz.

Ancak Apple geçen hafta Senato'da benzer bir uygulama ve cihaz olan Tile'ın fikrini kopyalamakla eleştirildi.

Tile şirketinin baş avukatı Kirsten Daru, rekabete açık olduklarını, ancak bunun adil olması gerektiğini ve Apple'ın yönteminin adil olmadığını savundu.

Daru, Apple'ı Find My uygulamasına dair teknolojisini Tile'ın kullanmasını engellemekle de eleştirdi, böylece AirTag'e haksız bir avantaj sağlandığını öne sürdü.

Apple ise kendi ürünlerinin farklı olduğunu iddia ederek Tile'ın ürününü taklit etmediklerini belirtti.

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