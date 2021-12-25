iOS 15.3 sürümü daha kararlı olacak

Şirket sonunda açık bir beta programı yayınladı. Böylece geliştiriciler yeni işletim sistemini deneyip görüşlerini Apple şirketine bildirecek.

Yeni güncellemeyi indirmek isterseniz Apple Developer Center kullanmanız gerekiyor. Burası üzerinden indirme işlemlerini tamamlamanız mümkün. Ayrıca sistem tercihleri bulunan yazılım güncelleme kısmından yine bu yükleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu yeni güncelleme ile birlikte bazı değişiklikler ön plana çıkacak.

Apple tarafından geliştirilen iPhone modellerinin işletim sistemi iOS sürekli olarak yeni güncellemeler alıyor. Böylece özelliklerini geliştiren işletim sistemi diğer büyük markalar ile rekabet edilmesini sağlıyor. Mesela Android kullanan akıllı telefon sayısı çok fazla. iOS güçlü bir rakip olarak sürekli güncelleme almaya çalışıyor.

Elbette her güncellemede çok fazla değişiklik yapılacak diye bir kaide yok. Yeni güncelleme ile birlikte daha çok kararlı olma yönüne çalışıldığı görülüyor. iOS 15 işletim sistemi çok fazla kararlı olarak görülmüyor. Yeni güncelleme ile birlikte işletim sistemi ile Apple cihazları çok daha uyumlu hale getiriliyor.

iOS 15.3 sürümü bazı güvenlik eklentilerini de kendi içerisinde barındırıyor. Özellikle son dönemlerde Apple güvenlik konusunda bazı tedirgin edici raporlar açıklamıştı. Şimdi ise bu açıkları yeni güncellemeler ile kapatmaya çalışıyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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