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iOS 15 beta nasıl yüklenir?

11.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan iOS 15'in geliştiriciler için beta sürümü çıktı. Sadece birkaç işlem ile birlikte bu yeni işletim sistemini indirebilirsiniz. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

iOS 15 beta nasıl yüklenir?

Apple tarafından geliştirilen iOS 15 her geçen gün merak uyandırmaya devam ediyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte birçok farklı özellik gelmişti. Yeni özellikler arasında FaceTime en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi oldu. Zoom platformu ile aynı düzeye ulaşmak isteyen şirket geliştirme aşamasına devam ediyor.

Dünyanın en yeni işletim sistemlerinden bir tanesi olan iOS 15 ile birlikte harita uygulamalarında da bazı değişiklikler olduğunu görebilirsiniz. Mesela eskiden tek boyutlu olan haritalar artık üç boyutlu bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece ulaşılmak istenen mekanlar çok daha gerçekçi gösterilecek.

Apple tarafından geliştirilen iOS 15'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bu sürümde en fazla göze çarpan detaylardan bir diğeri de mail ile ilgiliydi. iPhone kullanıcıları bundan sonra kendilerine gelen maillerin ne zaman açıldığını ve hangi ip adresinden bunun yapıldığını görebilir.

Görüntü konusunda da şirketin önemli bazı özellikler kazandığı görülüyor. Mesela bundan sonra görüntülerde yer alan metinleri olduğu gibi kopyalayabilmeniz mümkün. Resimleri tarayarak ayrıca bir arama yapabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak görüntülerde yer alan telefon numaraları bile kopyalanarak rehbere kaydedilebiliyor.

İŞTE YÜKLEMENİN YOLU

Bu ve bunun gibi birçok özelliğe sahip olmak istiyorsanız iOS 15'in geliştirici beta sürümünü indirebilirsiniz. Ancak hemen öncesinde bir beta profili oluşturmanız gerekiyor. Bu profili oluşturduktan sonra beta sürümünü Ayarlar bölümünden alabilirsiniz. Ayarlar > Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek bu sürümü beta olarak kullanmanız mümkün.

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Ancak beta sürümler çok fazla hata ile dolu olabileceği için geliştirici değilseniz, bu sürümü yüklemeniz tavsiye edilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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