iOS 15 beta nasıl yüklenir?

Apple tarafından geliştirilen iOS 15 her geçen gün merak uyandırmaya devam ediyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte birçok farklı özellik gelmişti. Yeni özellikler arasında FaceTime en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi oldu. Zoom platformu ile aynı düzeye ulaşmak isteyen şirket geliştirme aşamasına devam ediyor.

Dünyanın en yeni işletim sistemlerinden bir tanesi olan iOS 15 ile birlikte harita uygulamalarında da bazı değişiklikler olduğunu görebilirsiniz. Mesela eskiden tek boyutlu olan haritalar artık üç boyutlu bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece ulaşılmak istenen mekanlar çok daha gerçekçi gösterilecek.

Apple tarafından geliştirilen iOS 15'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bu sürümde en fazla göze çarpan detaylardan bir diğeri de mail ile ilgiliydi. iPhone kullanıcıları bundan sonra kendilerine gelen maillerin ne zaman açıldığını ve hangi ip adresinden bunun yapıldığını görebilir.

Görüntü konusunda da şirketin önemli bazı özellikler kazandığı görülüyor. Mesela bundan sonra görüntülerde yer alan metinleri olduğu gibi kopyalayabilmeniz mümkün. Resimleri tarayarak ayrıca bir arama yapabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak görüntülerde yer alan telefon numaraları bile kopyalanarak rehbere kaydedilebiliyor.