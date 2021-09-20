iOS 15 bu akşam geliyor! Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? İşte iOS 15'in uyumlu olduğu cihazlar

iOS 15 hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki iPhone kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Hatırlarsanız Apple, iOS 15'in özelliklerini haziran ayında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde detaylı bir şekilde paylaşmıştı. O dönem iOS 15'in çıkış tarihi için sonbahar ayları işaret edilmişti. Ancak 14 Eylül'deki iPhone 13 ailesinin tanıtım etkinliği sonrası iOS 15'in 20 Eylül'de yayınlanacağı belirtilmişti. Nitekim Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki milyonlarca iPhone kullanıcısı için büyük gün geldi çattı.
iOS 15'İN ÖZELLİKLERİ
iOS 15, birden fazla özelliği bir araya getiriyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:
- Apple'ın önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile birlikte daha işlevsel bir hale getiriliyor
- Yeni bir görünüme kavuşan bildirimler, Bildirim Özeti ve Odak modu
- Fotoğraflardaki metinleri ayrıştıran Canlı Metin
- Yenilenen Safari
- Apple Cüzdan'a kimlik ve ehliyet desteği
- Yenilenen Apple Haritalar ve Hava durumu uygulaması
- İki farklı yazılım güncelleme sürümü arasından seçim imkanı
- iCloud+ ve geliştirilen gizlilik özellikleri
iOS 15 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
iOS 15'in Türkiye yayın saati de en çok merak edilen konulardan biri oldu. iOS 15'in 20 Eylül'de geleceğini bildiğimiz halde Apple, yeni sürümün günün hangi saatinde yayınlanacağını tam olarak belirtmedi. Ancak geçmiş tecrübelere dayanarak bir tahmin yürütmek mümkün. Bu tahmine göre, Apple'ın iOS 15'i TSİ 20:00'de yayınlaması bekleniyor. iOS 15 ile birlikte iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15 de kullanıcılarla buluşacak.
iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU CİHAZLAR
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iOS 15 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
- Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Yedek almak, Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı bir önlemdir. Oluşabilecek herhangi bir sorun veya veri kaybından ise Mynet sorumlu değildir.
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- iPhone'unuzdan Ayarlar'a gidin.
- Ayarlar'dan Genel menüsüne tıklayın ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
- Apple güncellemeyi yayınladığında bu seçenekte karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkacak. Çıkmazsa ara ara kontrol edin.
- Eğer karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkarsa İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
- Güncellemeyi şimdi yüklemek için Yükle'ye dokunun.
- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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