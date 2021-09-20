iOS 15 bu akşam geliyor! Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak? İşte iOS 15'in uyumlu olduğu cihazlar

iOS 15 hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki iPhone kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Hatırlarsanız Apple, iOS 15'in özelliklerini haziran ayında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde detaylı bir şekilde paylaşmıştı. O dönem iOS 15'in çıkış tarihi için sonbahar ayları işaret edilmişti. Ancak 14 Eylül'deki iPhone 13 ailesinin tanıtım etkinliği sonrası iOS 15'in 20 Eylül'de yayınlanacağı belirtilmişti. Nitekim Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki milyonlarca iPhone kullanıcısı için büyük gün geldi çattı.

iOS 15'İN ÖZELLİKLERİ

iOS 15, birden fazla özelliği bir araya getiriyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

Apple'ın önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile birlikte daha işlevsel bir hale getiriliyor

Yeni bir görünüme kavuşan bildirimler, Bildirim Özeti ve Odak modu

Fotoğraflardaki metinleri ayrıştıran Canlı Metin

Yenilenen Safari

Apple Cüzdan'a kimlik ve ehliyet desteği

Yenilenen Apple Haritalar ve Hava durumu uygulaması

İki farklı yazılım güncelleme sürümü arasından seçim imkanı

iCloud+ ve geliştirilen gizlilik özellikleri

iOS 15 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

iOS 15'in Türkiye yayın saati de en çok merak edilen konulardan biri oldu. iOS 15'in 20 Eylül'de geleceğini bildiğimiz halde Apple, yeni sürümün günün hangi saatinde yayınlanacağını tam olarak belirtmedi. Ancak geçmiş tecrübelere dayanarak bir tahmin yürütmek mümkün. Bu tahmine göre, Apple'ın iOS 15'i TSİ 20:00'de yayınlaması bekleniyor. iOS 15 ile birlikte iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15 de kullanıcılarla buluşacak.

iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU CİHAZLAR

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 15 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?