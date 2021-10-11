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iOS 15 için geri dönüş yolu kapandı

11.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple tarafından iOS 15 sürümü için son derece önemli bir karar alındı. Bu karar ile birlikte iOS 15.0.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar bu sürümde kalmak zorunda.

iOS 15 için geri dönüş yolu kapandı

iOS 15'te yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle Apple yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile birlikte özelliklerin daha stabil bir şekilde kullanılması amaçlanıyordu.

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iOS 15 için güncelleme işlemi yapıldı. Böylece iOS 15.0.1 ortaya çıktı. Aslına bakacak olursak bu sürüm bazı konularda daha stabil bir ortam sunuyor. Ancak bazı kullanıcılar önceki sürüme geçmek isteyebiliyor. Apple işte tam olarak bunun önünü kesti.

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Yeni alınan bir karar ile birlikte Apple kullanıcıları önceki sürüm olan iOS 15 platformuna geçiş yapamayacak. iOS 15.0.1 için geri dönüşler tamamen kapatıldı. Böylece şirket en güncel işletim sistemini deneyimletmek istiyor. Aslına bakacak olursak bu pek yanlış bir karar değil.

Apple bu teknik ile birlikte müşterilerinin güncel kalmasını amaçlıyor. Böylece yeni güncelleme ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm problemler giderilmek isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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