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iOS 15 ile gece modu özelliğinde değişiklik!

17.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 11 ile iOS'a gelen gece modunda iOS 15 güncellemesi ile birlikte önemli bir değişiklik yapılıyor. Apple bu değişiklik sonucu kullanıcıların şikayet ettiği önemli bir sorunu çözüyor.

iOS 15 ile gece modu özelliğinde değişiklik!

iPhone gece modu özelliği, iPhone 11 ile birlikte hayatımıza girdi. Böylece iPhone kamerasıyla düşük ışıkta performanslı çekimler yapmak mümkün hale geldi. Ancak gece modu ile çekilen bazı fotoğraflar ortama bağlı olarak o kadar da iyi bir sonuç vermiyor. Bu yüzden kullanıcılar gece modunu kapatıyor. Fakat iPhone, gece modunun kullanılması gerektiğini algıladığında gece modunu otomatik olarak etkinleştiriyor. Yani gece modunu kapatmak geçici bir çözüm oluyor. Bu kullanıcıların hiç de hoşuna gitmiyor. Fakat iOS 15 ile işler değişecek gibi görünüyor.

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iOS 15 İLE GECE MODU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

iOS 15 ile birlikte gece modu etkin bir şekilde devre dışı bırakılabilecek. Böylece kullanıcılar gece modunu kullanmak istemediğinde kapatıp otomatik olarak açılmasını da engelleyecek. Gece moduna ihtiyaç duyduğunuzda ise bu ayarı manuel olarak açıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu kez kararı iPhone değil, siz vereceksiniz.

iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15 güncellemesi şu anda beta aşamasında.

iOS 15 beta nasıl yüklenir?iOS 15 beta nasıl yüklenir?

Pek çok iPhone modeline yüklenebilecek iOS 15 güncellemesinin kararlı sürümü, önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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akıllı telefon Apple iOS
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