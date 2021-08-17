iOS 15 ile gece modu özelliğinde değişiklik!

iPhone gece modu özelliği, iPhone 11 ile birlikte hayatımıza girdi. Böylece iPhone kamerasıyla düşük ışıkta performanslı çekimler yapmak mümkün hale geldi. Ancak gece modu ile çekilen bazı fotoğraflar ortama bağlı olarak o kadar da iyi bir sonuç vermiyor. Bu yüzden kullanıcılar gece modunu kapatıyor. Fakat iPhone, gece modunun kullanılması gerektiğini algıladığında gece modunu otomatik olarak etkinleştiriyor. Yani gece modunu kapatmak geçici bir çözüm oluyor. Bu kullanıcıların hiç de hoşuna gitmiyor. Fakat iOS 15 ile işler değişecek gibi görünüyor.

iOS 15 İLE GECE MODU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

iOS 15 ile birlikte gece modu etkin bir şekilde devre dışı bırakılabilecek. Böylece kullanıcılar gece modunu kullanmak istemediğinde kapatıp otomatik olarak açılmasını da engelleyecek. Gece moduna ihtiyaç duyduğunuzda ise bu ayarı manuel olarak açıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu kez kararı iPhone değil, siz vereceksiniz.

iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15 güncellemesi şu anda beta aşamasında.

Pek çok iPhone modeline yüklenebilecek iOS 15 güncellemesinin kararlı sürümü, önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

