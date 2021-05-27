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  4. iOS 15'in özellikleri sızdırıldı! iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

iOS 15'in özellikleri sızdırıldı! iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

27.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın WWDC 2021'de tanıtacağı iOS 15'in özellikleri hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önemli bir kaynak, iOS 15'i gördüğünü söyleyerek, iPhone'lara gelecek özellikleri sıraladı.

iOS 15'in özellikleri sızdırıldı! iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

iOS 15'in tanıtılacağı WWDC 2021'e sadece birkaç hafta var. Ancak bu yıl WWDC 2021'e farklı bir şekilde gidiyoruz. Çünkü neredeyse iOS 15 ile gelecek özellikler hakkında yapılmış, ses getiren herhangi bir sızıntı yok. Ancak önemli bir kaynak, WWDC 2021'e birkaç hafta kala, iOS 15'te görebileceğimiz bazı olası yeni özellikleri ortaya çıkardı.

İŞTE iOS 15'İN ÖZELLİKLERİ

Kaynak Connor Jewiss, iOS 15'in özelliklerini Twitter'dan paylaştı. Jewiss, Apple'ın Sağlık uygulamasına yeni bir yiyecek izleme özelliği eklemeyi planladığını öne sürüyor, ancak bu özelliğin ne kadar kapsamlı olabileceği belirsiz. Tahminlere bakılırsa bu özellik, kullanıcıların tükettikleri gıda maddelerini kaydetmelerine izin vererek, beslenme ayrıntılarını görme imkanı ve kalori izleme işlevi sağlayabilir. Kullanıcıların tüm bilgileri manuel olarak girmesi gerekip gerekmediği veya Apple'ın bir tür yiyecek veritabanı üzerinde çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor.

iOS 15 tweeti

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Kullanıcı arayüzü değişiklikleri görebileceğimizi söyleyen kaynağa göre, arayüzün karanlık modunda ve Mesajlar uygulamasında küçük ayarlamalar yapılacak. Ek olarak, daha önce söylendiği gibi kilit ekranındaki bildirimlerin gruplandırılmasında da değişiklikler olacak. Jewiss tüm bunlarla ilgili çok az bilgi sağladığı için Apple'ın tam olarak nasıl değişiklikler yapılacağı kestirilemiyor. Ancak tüm detayları 7-11 Haziran arasında düzenlenecek WWDC 2021 etkinliğinde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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