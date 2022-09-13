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iOS 16: Apple'ın yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?

12.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ın iPhone, iPad ve akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi güncellemeleri bugün hayata geçiyor. Güncellemeyle gelen yeni özellikleri inceledik.

iOS 16: Apple'ın yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?

Apple’ın iPhone, iPad ve akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi güncellemeleri bugün hayata geçiyor.

Şirketin Haziran ayındaki konferansında duyurulan iOS 16 ve watchOS 9 güncellemelerinin TSİ 20:00’den itibaren indirilebilmesi bekleniyor.

2017’de çıkan iPhone 8 veya daha yeni modellerindeki tüm telefonlar iOS 16'yı yükleyebilir.

2018’de çıkan Series 4 veya daha yeni modellerdeki tüm saatlere de watchOS 9'u yüklemek mümkün olacak.

Kilitli ekran yeniden tasarlandı

Güncellemeyle birlikte iPhone’un kilitli ekranında daha fazla kişiselleştirme mümkün olacak.

Bildirimlerin kilit ekranındaki görünümüne de bazı değişiklikler geliyor.

Şu an kilit ekranının üst kısmında tarih, saat ve bir dizi bilgi görüntülenebiliyor.

Son işletim sistemiyle birlikte saatin yazı tipini ve rengini değiştirebilecek, tarihin yanına başka bilgiler ekleyebilecek, kalan pil yüzdesini görebilecek ve duvar kağıdını 3D efektli fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi haline getirebileceksiniz.

Birden fazla kilit ekranı hazırlamak da mümkün olacak.

Mesajı düzeltmek ya da geri çekmek artık mümkün

Gönderdiğiniz bir mesajı yeniden düzenleyebilecek ya da geri çekebileceksiniz.

O anda mesaja yanıt veremeyecekseniz, mesajı görüntülenmemiş olarak işaretleyebileceksiniz.

iPhone'da yüzünüz veya parmak izinizle kimliğinizin doğrulandığı dijital şifreler, parola yerine internet sitelerinde, uygulamalarda ve hizmetlerde oturum açmak için kullanılabilecek.

iPhone ile önce bir QR kodunu tarayarak, ardından yüzünüz veya parmağınızla kimliğinizi doğrulayarak, markası Apple olmayan akıllı televizyon gibi ürünlere giriş yapmak da mümkün olacak.

Bu şifreler iCloud Anahtar Zinciri ile senkronize edilebilecek ve böylece iPhone'unuzu kaybederseniz veya bozarsanız da kurtarılabilecek.

Fotoğraflarda nesneler arka plandan ayrılabilecek

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve nesneleri fotoğrafın geri kalanından ayırıp, diğer uygulamalar ya da mesajlarda paylaşabileceksiniz.

Fakat bunun için iPhone XS ya da daha yeni model bir telefonunuzun olması gerek.

Ayrıca klavyede aynı zamanda yazı yazıp, sesli kayıt gönderebileceksiniz ya da sesle emojiler ekleyebileceksiniz.

Çeviri uygulaması, metni canlı çevirmek veya fotoğraflarda metin bulmak için kamerayı kullanabilecek.

Acil durumlar için erişim kısıtlaması

Güvenlik Kontrolü sayesinde, aile içi şiddet durumlarındaki kişilerin başkalarına verdikleri erişimi azaltmaları ve iptal etmeleri mümkün olacak.

Güvenlik Kontrolü sıfırlama sistemi ile istemediğiniz kişilerin uygulamalarınıza erişimi engelleyebiliyor, Mesajlar ile FaceTime'ı kısıtlayabiliyorsunuz.

Saatlerde antrenman uygulaması geliştiriliyor

Saatlerde üç farklı ekran kullanmak mümkün olacak.

Aktif olarak kullandığınızda bildirimler artık ana ekranı ele geçirmeyecek, iPhone'da olduğu gibi genişletilebilen daha küçük semboller olarak görünecek.

Arka planda çalışan uygulamalar ise daha belirgin hale gelecek.

Antrenman uygulamasında da çeşitli iyileştirmeler söz konusu. Saat, adım uzunluğu, yerle temas süresi ve kalp atış hızı bölgeleri gibi daha fazla ölçümü gösterebilecek.

Koşma, bisiklete binme ve yüzme arasındaki geçişler gibi çoklu sporlar desteklenirken, gelişmiş antrenman özetleri artık daha fazla ayrıntı verecek.

Sağlık uygulaması size ilaç almanızı hatırlatabilecek.

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