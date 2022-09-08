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iOS 16 ne zaman çıkacak? 2022 iOS 16 özellikleri neler? iPhone iOS 16 güncellemesinin geleceği tarih ve yenilikler!

08.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 16 güncellemesinin geleceği tarih, Apple'ın yeni iPhone 14 serisinin tanıtımı sonrası merak konusu oldu. iPhone'un yeni iOS sürümü kullanıma sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, farklı özellikleri de beraberinde getirecek. Peki, iOS 16 ne zaman çıkacak? 2022 iOS 16 özellikleri neler? İşte iPhone'un işletim sistemindeki güncelleme ile gelecek yenilikler...

iOS 16 ne zaman çıkacak? 2022 iOS 16 özellikleri neler? iPhone iOS 16 güncellemesinin geleceği tarih ve yenilikler!

iOS 16 ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Heyecanlın bekleyiş devam ederken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, iOS çıkış tarihi ne zaman? 2022 iOS 16 özellikleri neler?

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 16 ile ilgili edinilen bilgiye göre güncellemenin Eylül'de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iOS 16 güncellemesinin telefonlara ve cihazlara birçok yenilik getirecek.

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül'de destekleyen modellerde indirmeye sunulacak.

iOS 16 ile kilit ekranı daha kullanışlı olacak.

iOs 16 güncellemesi ile ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Kilit ekranının tamamen özelleştirilebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

Öte yandan iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de iOS 16 ile gelecek.

Ayrıca, iOS 16'da "Safety Check" isimli bir alt yapının da geleceği öğrenildi.

Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliğinin yanı sıra görsellerdeki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliğinin videolarda da çalışabileceği açıklandı.

OS 16 ile birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı, haritalarda yenilikler gelecek.

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