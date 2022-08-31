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İOS 16 ne zaman gelecek? İOS 16 özellikleri nedir?

31.08.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOS 16'nın ne zaman çıkacağı ve yeni özellikleri bir çok kişi tarafından araştırılıyor. Milyonlarca Apple kullanıcısı, genellikle bulunduğumuz aylarda tanıtımı yapılan İOS yeni sürümünün çıkmasını bekliyorlar. Pek çok yeni özelliğin geleceği söylenen Apple İOS 16'nın çıkacağı tarih, yeni özellikler ve değişen uygulamalar hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOS 16 ne zaman gelecek? İOS 16 özellikleri nedir?

Apple'ın işletim sistemi olan İOS'un yeni sürümü İOS 16'nın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada merakla beklenen İOS 16 için araştırmalar hız kazandı. İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, hangi uygulamalarda değişiklikler olacak? İşte merak edilenler...

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İOS 16 NE ZAMAN GELECEK?

İOS 16 için net bir çıkış tarihi belirtilmese de yeni sürümün 2022 yılının sonbahar aylarında telefonlara ve cihazlara gelmesi bekleniyor.

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

İOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

ios 16 kilit ekran

Yeni sürümle birlikte mesajlar uygulamasına da bir yenilik geldi. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

ios-16

iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

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Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

ANA EKRAN 16 İOS

Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

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