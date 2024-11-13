iOS 18 ile eklenen Oyun Modu nedir, nasıl açılır? Oyun Modu nasıl kullanılır?

Apple firması tarafından üretilen birçok farklı teknolojik cihaz bulunmaktadır. Bu teknolojik cihazlardan biri iPhone model akıllı cep telefonlarıdır. Bu akıllı cep telefonlarına düzenli olarak yazılım güncellemeleri gelmektedir ve cihazlara gelen yazılım güncellemelerinin yapılması tavsiye edilmektedir. iPhone model mobil cihazlar için çıkan iOS 18 güncellemesinde ise Oyun Modu gibi bazı özellikler vardır. Bu noktada "iOS Oyun Modu nasıl çalışır?" konusu da araştırılmaktadır.

iOS Oyun Modu nedir?

Apple bünyesinde yer alan mobil cihazlardan biri iPhone akıllı cep telefonlarıdır. Bu mobil cihazlara iOS 18 güncellemesi ile birlikte birtakım özellikler gelmiştir. Bu özelliklerden biri Apple Oyun Modu özelliğidir.

Gerek bilgisayar gerekse mobil cihazlar aracılığı ile pek çok video oyunu oynanmaktadır. Bu oyunların FPS değerinin yani görüntü kalitesinin kaliteli olması son derece önemlidir. iOS 18 Oyun Modu özelliği sayesinde iPhone akıllı cep telefonlar, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indirmektedir. Ayrıca Oyun Modu, AirPods ile ses gecikmesini azaltmakta ve kablosuz oyun kumandalarındaki tepki hızını artırmaktadır.

iOS Oyun Modu nasıl açılır?

Online oynanan video oyunlarında oyun görüntüsünün iyi olması ve oyunun kesintiye uğramaması en önemli konulardan biridir. iPhone oyun modu sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarından oynadıkları yüksek FPS değerine sahip oyunlarda herhangi bir ayar yapmaya gereksinim duymamaktadır. iOS 18 yazılım güncellemesinin yapıldığı her iPhone model akıllı cep telefonlarında bu özellikten yararlanılabildiği düşünülmektedir.

Bu özelliği kullanabilmek için ise iOS Oyun Modu açma işleminin yapılmasına gerek yoktur. Kişiler mobil cihazları üzerinden herhangi bir oyunu açtıklarında bu özellik otomatik olarak devreye girecektir.

iOS Oyun Modu nasıl kullanılır?

Game Mode olarak da tabir edilen Oyun Modu, iPhone model akıllı cep telefonu kullanan kişiler için son derece önemli bir özellik olarak açıklanmaktadır. Bu özellik, iPhone mobil cihazların yanı sıra Apple bünyesinde bulunan iPad gibi cihazlarda da yer almaktadır. iOS 18 yazılım güncellemesinin bünyesinde yer alan bu özellik sayesinde yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indirilir.

Oyun modu iPhone model akıllı cep telefonu kullanıcılarına istenildiği şekilde bir oyun deneyimi sunmaktadır. Bu modun en dikkat çekici özelliği oyun esnasında arka planda çalışan işlemlerin veya programların azaltılmasıdır. Bu özellik sayesinde kişiler oyunlarını yüksek kare hızlarında oynayabilmektedir.