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iOS cihazlar, YouTube güncellemesini aldı

21.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android’deki YouTube uygulamasının kullanıcıları çok sevilen PiP (resim içinde resim) özelliğinin tadını çıkarabiliyordu. YouTube yaptığı açıklamada, PiP’nin artık iPhone ve iPad’deki YouTube uygulamasına geldiğini doğruladı.

iOS cihazlar, YouTube güncellemesini aldı

Resim İçinde Resim (PiP), kullanıcıların mobil cihazlarında YouTube uygulamasının dışında aynı anda gezinirken aynı anda küçük bir mini oynatıcıda YouTube videolarını izlemelerine olanak tanıyor.

YOUTUBE'DAN iOS KULLANICILARINA PiP MESAJI

YouTube, "PiP’yi iOS YouTube Premium üyeleri için kullanıma sunmaya başlıyoruz ve PiP’yi tüm ABD iOS kullanıcıları için de başlatmayı planlıyoruz.” diyerek iOS kullanıcılarına müjdeyi verdi. Android’de PiP için YouTube Premium’un gerekli olmadığını belirtmekte fayda var.

YouTube, özelliğin yalnızca YouTube Premium abonelerine sunulduğunu belirtse de, özelliği sonunda YouTube’daki tüm iOS kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

YOUTUBE PiP ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Youtube’da PiP’yi etkinleştirmek için uygulamada bir video açıp oynatın ve Ana Ekran'a geri dönün. Video, sürüklenerek hareket ettirilebilen veya iki parmakla sıkıştırılarak yeniden boyutlandırılabilen bir mini oynatıcıda oynatılmaya devam edecek. YouTube videolarının arka planda yalnızca sesle oynatılmasına izin vermek için ise hem Android hem de iOS'de YouTube premium'a sahip olmak hala gerekli.

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Bu özellik çoğu açıdan kolaylık sağlıyor. iOS kullanıcılarının bundan mahrum olması ise oldukça ilginçti. Neyse ki artık durum değişti. iPhone’unuzda istediğiniz videoyu bir yandan izlerken bir yandan başka şeyler de yapabileceksiniz. Hem zamandan kazanmanıza yardım edecek hem de çoklu görev yapmanıza olanak sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
youtube akıllı telefon
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