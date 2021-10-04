iOS için WhatsApp'a gelecek iki yeni özellik göründü! Sohbet balonlarında değişiklik

WhatsApp iOS ve Android kullanıcıları için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Facebook çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması, bir özelliği tüm kullanıcılarına sunmadan önce ise beta kullanıcıları üzerinde test ediyor. iOS için WhatsApp beta sürümünün 2.21.200.11 güncellemesi de bu yönde atılan adımlardan biri, belki de en önemlisi. Çünkü Apple'ın iPhone'larında kullanılacak yeni beta sürümü, oldukça dikkat çekici değişiklikler getiriyor.

WHATSAPP'IN YENİ SOHBET BALONLARINA YAKINDAN BAKIŞ

iOS için WhatsApp beta 2.21.200.11 sürüm güncellemesi, yeniden tasarlanan sohbet balonlarına daha yakından bakmamızı sağlıyor.

Hatırlatmakta fayda var; daha önce sohbet balonlarının yeniden tasarlanacağı ortaya çıkarılmıştı.

WhatsApp'ın eski sohbet balonu ile yenisini karşılaştırdığımızda ise yeni sohbet balonunun daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu olduğunu görüyoruz. Üstelik getirilen değişiklikler bununla da sınırlı değil.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR'A FARKLI SEÇENEKLER

WhatsApp yeni beta güncellemesi ile süreli mesajları yönetmek için kullanışlı araçlar da sunuyor. WABetaInfo'ya göre, uygulama artık "24 saat, 7 gün veya 90 gün" gibi farklı süreler arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Böylece göndereceğiniz mesajın kaybolmasını istediğiniz vakti belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca, WhatsApp Gizlilik Ayarları içinde “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı”yı etkinleştirmek de mümkün olacak.

Bu özelliklerin tamamı şu anda beta sürümüne özel kalıyor.

Ancak WhatsApp'ın bunları tüm iOS için WhatsApp kullanıcılarına sunmaya başlaması muhtemelen çok uzun sürmeyecek.

