iOS nedir, özellikleri nelerdir? iOS’u kim geliştirdi? iOS kullanan cihazlar

Teknoloji alanında pek çok farklı kavram ile karşılaşılmaktadır. Bu kavramlardan biri kısaca iOS olarak tabir edilen kavramdır. iOS, birçok teknolojik cihazda karşımıza çıkan işletim sistemlerinden biridir. Kapalı işletim sistemi özelliğine sahip olan iOS, yalnızca Apple firması tarafından tasarlanan ürünlerde kullanılmaktadır. Çeşitli özellikleri ile öne çıkan bu işletim sistemi, kullanıcılarına önemli avantajlar da sunmaktadır.

iOS nedir?

iPhone Operating System olarak bilinen, yalnızca Apple firması tarafından geliştirip üretilen teknolojik cihazlarda kullanılan işletim sistemi, iOS olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik konusunda önemli özelliklere sahip olan bu sistem, kapalı kaynak yazılmış bir işletim sistemi olarak bilinir. İlk önce yalnızca iPhone model akıllı cep telefonları için tasarlanmış olan bu işletim sistemi, sonrasında başka teknolojik cihazlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Eski adı iPhone OS olarak bilinen bu işletim sistemi, yeni ismini ise 2010 senesinde almıştır.

iOS’un özellikleri nelerdir?

Apple bünyesinde tasarlanan cihazlarda kullanılan iOS işletim sisteminin birçok önemli özelliği vardır. Mobil işletim sistemi olarak da ifade edilen bu sistem, gerek altyapısı gerekse tasarımı yönünden kullanan kişilerin beğenisini toplamaktadır. Arayüzü tasarımı son derece kullanışlı olan bu sistem, aynı zamanda güvenlik açısından da çeşitli özellikler sunmaktadır. iOS’un özellikleri genel olarak şunlardır:

Bu işletim sistemi kapalı bir sistem olduğundan sadece Apple tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir.

Apple, kullanıcı bilgilerini ve verilerini koruduğunu söylemektedir.

Kullanıcı dostudur.

Donanımsal yönden performans sergilemektedir.

Sadece Apple teknolojik cihazlarda kullanıldığı için daha sık kontrol edilmektedir.

iOS’u kim geliştirdi?

iOS işletim sistemi, günümüzde birçok Apple marka teknolojik cihazda kullanılmaktadır. ABD merkezli çok uluslu bir firma olarak öne çıkan Apple tarafından geliştirilen bu işletim sistemi, ilk önce 2007 senesinde iPhone OS 1 sürümü ile teknoloji dünyasına giriş yapmıştır. İlk çıktığı zamanlarda sadece iPhone mobil cihazlarda kullanılan bu sistem, daha sonra Apple bünyesindeki diğer cihazlarında temel işletim sistemini meydana getirmeye başlamıştır. Günümüzde ise yapay zekâ destekli çeşitli sürümleri mevcuttur.

iOS kullanan cihazlar nelerdir?

Apple tarafından geliştirilen ve sadece Apple teknolojik cihazlarda kullanılabilen iOS işletim sistemi, Android işletim sistemine nazaran daha kapalı bir işletim sistemidir. Bu yüzden Android tarafında yapılabilen bazı özelleştirmelerin iOS üzerinde yapılması söz konusu değildir. İlk önce yalnızca mobil cihazlarda kullanılan bu sistem, günümüzde başka Apple ürünlerinde de işlevini yerine getirmektedir. Bu bağlamda iOS kullanan cihazlar şunlardır: