HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS nedir, özellikleri nelerdir? iOS’u kim geliştirdi? iOS kullanan cihazlar

iOS nedir, özellikleri nelerdir? iOS’u kim geliştirdi? iOS kullanan cihazlar

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.12.2024 19:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasında birçok farklı cihaz ve her cihazın da farklı işletim sistemi vardır. Bu işletim sistemlerinden biri iOS olarak bilinmektedir. iPhone Operating System kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bu terim, günümüzde birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. iOS işletim sisteminin kendine has birtakım önemli özellikleri vardır. Peki, iOS nedir, özellikleri nelerdir, iOS’u kim geliştirildi ve iOS kullanan cihazlar nelerdir?

iOS nedir, özellikleri nelerdir? iOS’u kim geliştirdi? iOS kullanan cihazlar

İçindekiler

  • iOS nedir?
  • iOS’un özellikleri nelerdir?
  • iOS’u kim geliştirdi?
  • iOS kullanan cihazlar nelerdir?

Teknoloji alanında pek çok farklı kavram ile karşılaşılmaktadır. Bu kavramlardan biri kısaca iOS olarak tabir edilen kavramdır. iOS, birçok teknolojik cihazda karşımıza çıkan işletim sistemlerinden biridir. Kapalı işletim sistemi özelliğine sahip olan iOS, yalnızca Apple firması tarafından tasarlanan ürünlerde kullanılmaktadır. Çeşitli özellikleri ile öne çıkan bu işletim sistemi, kullanıcılarına önemli avantajlar da sunmaktadır.

iOS nedir?

iPhone Operating System olarak bilinen, yalnızca Apple firması tarafından geliştirip üretilen teknolojik cihazlarda kullanılan işletim sistemi, iOS olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik konusunda önemli özelliklere sahip olan bu sistem, kapalı kaynak yazılmış bir işletim sistemi olarak bilinir. İlk önce yalnızca iPhone model akıllı cep telefonları için tasarlanmış olan bu işletim sistemi, sonrasında başka teknolojik cihazlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Eski adı iPhone OS olarak bilinen bu işletim sistemi, yeni ismini ise 2010 senesinde almıştır.

iOS’un özellikleri nelerdir?

Apple bünyesinde tasarlanan cihazlarda kullanılan iOS işletim sisteminin birçok önemli özelliği vardır. Mobil işletim sistemi olarak da ifade edilen bu sistem, gerek altyapısı gerekse tasarımı yönünden kullanan kişilerin beğenisini toplamaktadır. Arayüzü tasarımı son derece kullanışlı olan bu sistem, aynı zamanda güvenlik açısından da çeşitli özellikler sunmaktadır. iOS’un özellikleri genel olarak şunlardır:

  • Bu işletim sistemi kapalı bir sistem olduğundan sadece Apple tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir.
  • Apple, kullanıcı bilgilerini ve verilerini koruduğunu söylemektedir.
  • Kullanıcı dostudur.
  • Donanımsal yönden performans sergilemektedir.
  • Sadece Apple teknolojik cihazlarda kullanıldığı için daha sık kontrol edilmektedir.

iOS’u kim geliştirdi?

iOS işletim sistemi, günümüzde birçok Apple marka teknolojik cihazda kullanılmaktadır. ABD merkezli çok uluslu bir firma olarak öne çıkan Apple tarafından geliştirilen bu işletim sistemi, ilk önce 2007 senesinde iPhone OS 1 sürümü ile teknoloji dünyasına giriş yapmıştır. İlk çıktığı zamanlarda sadece iPhone mobil cihazlarda kullanılan bu sistem, daha sonra Apple bünyesindeki diğer cihazlarında temel işletim sistemini meydana getirmeye başlamıştır. Günümüzde ise yapay zekâ destekli çeşitli sürümleri mevcuttur.

iOS kullanan cihazlar nelerdir?

Apple tarafından geliştirilen ve sadece Apple teknolojik cihazlarda kullanılabilen iOS işletim sistemi, Android işletim sistemine nazaran daha kapalı bir işletim sistemidir. Bu yüzden Android tarafında yapılabilen bazı özelleştirmelerin iOS üzerinde yapılması söz konusu değildir. İlk önce yalnızca mobil cihazlarda kullanılan bu sistem, günümüzde başka Apple ürünlerinde de işlevini yerine getirmektedir. Bu bağlamda iOS kullanan cihazlar şunlardır:

  • iPhone model akıllı cep telefonları
  • iPod Touch modelleri
  • Bazı eski iPad modelleri iOS işletim sistemine sahiptir.
Anahtar Kelimeler:
iOS nedir özellikleri
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı

Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

AK Parti'ye geliyorlar! Rozetlerini Erdoğan takacak…

AK Parti'ye geliyorlar! Rozetlerini Erdoğan takacak…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.