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iOS'un yeni güncellemesinde hangi özellikler var? İşte İOS 14.5.1 güncellemesinin içeriği

05.05.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta iOS 14.5’te tespit edilen hataların düzeltmesi için yeni bir 14.5.1 güncellemesi yayınladı. Güvenlik işlemleri konusunda da önemli yenilikler yapılan 14.5.1 güncellemesinin Apple hemen yüklenmesi gerektiğini söylüyor. 14.5 güncellemesi ile kullanıcıya sunulan “Uygulama İzleme Şeffaflığı” isimli güvenlik özelliği Apple’ın iddialı olduğu konulardan biri.

iOS'un yeni güncellemesinde hangi özellikler var? İşte İOS 14.5.1 güncellemesinin içeriği

Maske ile Face ID iyileştirmesi, AirTag desteği ve yeni emojiler gibi birçok yenlik barındıran 14.5 güncellemesinde bazı hatalar mevuttu. 14.5.1 güncellemesi ile de ortaya çıkan bu sorunları gidermek için yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan açıklamalara göre bu güncelleme, yeni bir özellik içermiyor. Bu güncelleme tamamen 14.5 güncellemesinin sorunlarına odaklanıyor.

İOS 14.51. GÜNCELLEMESİ HAKKINDA

Apple'ın iPhone'lar için yayınladığı iOS 14.5.1 ile iPad'ler için yayınlanan iPadOS 14.5.1, küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor ve cihazlara yeni bir özellik getirmiyor. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğindeki bir hata, kısıtlı da olsa bir grup kullanıcıyı etkiliyordu.

Uygulamaların izleme isteğine izin veren seçeneği devre dışı bırakan bazı kullanıcıları etkileyen bu problem, iOS ve iPadOS 14.5.1 ile giderilmiş durumda. Ayrıca bazı güvenlik iyileştirmeleri de yine bu sürümle kullanıcılara ulaştırılıyor.

apple

Apple tarafından paylaşılan güncelleme notlarında, yapılan güvenlik iyileştirmelerinden bazılarının çok kritik olduğu, hatta güvenlik açıklarının giderildiği ve bu güvenlik açıklarından bazılarının istismar edildiği bilgisine yer veriliyor. Bu yüzden güncellemenin çok önemli olduğunu söyleyen Apple, kullanıcıların iOS 14.5.1 yükseltmesini bir an önce tamamlamaları gerektiğini ifade ediyor.


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