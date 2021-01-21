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iOS ve Android'te yaygınlaşan TikTok’ta canlı yayın nasıl yapılır?

21.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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iOS ve Android'te yaygınlaşan TikTok’ta canlı yayın nasıl yapılır?

TikTok, dünya çapında olduğu kadar ülkemizde de yoğun bir kullanıma sahip. Birçok kişi bilmese de TikTok’ta tıpkı Instagram'da olduğu gibi canlı yayın açmak da mümkün. Fakat TikTok’ta canlı yayın açmanın bazı şartları var. Peki TikTok'ta canlı yayın nasıl yapılır? İşte belki de TikToker olmanızın kapılarını aralayacak TikTok canlı yayın açma şartları!

Sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmak son zamanlarda sıklıkla kullanılan ''yeni nesil'' özelliklerden biri. Özellikle Instagram’da biraz olsun vakit geçiriyorsanız, takip ettiğiniz kişilerden '‘X bir canlı yayın başlattı’' gibisinden gelen bildirimleri ile karşılaşıyor veya ana sayfanın üzerinde yer alan hikayeler kısmında birinin / birilerinin canlı yayına geçtiğine şahit oluyorsunuzdur. Fakat yeni dönemin bu özelliği, sadece Instagram ile de sınırlı değil. Zira son dönemde fazlasıyla eleştirilse de yüksek kullanıcı sayılarına ulaşmayı başaran TikTok da canlı yayın özelliğini kullanıcılarına sunuyor. Platformdaki birçok kullanıcı, TikTok üzerinden canlı yayına geçerek hem kendi takipçilerine hem de diğer takipçilere ulaşabiliyor. Üstelik canlı yayınlarınız beğenilirse bu durum takipçi sayınıza da yansıyor ve başarılı olduğunuz takdirde bir anda TikTok'un yüksek takipçili hesaplarından birine dönüşebiliyorsunuz.

TikTok'ta canlı yayının nasıl açılacağı 2020 yılında fazlasıyla merak edildi. Bu durumun 2021 yılında da değişmeyeceği düşünülüyor. Çünkü TikTok'un pandemi nedeniyle yükselen cazibesinin 2021'de de devam edeceği düşünülüyor. TikTok’a yeni giren kişiler ise TikTok’ta canlı yayının nasıl başlatılacağı konusunda ne yapacağını pek bilemiyor. Zira bildiğiniz üzere yeni tanışılan bir platformun her özelliği keşfedebilmek için o platformda biraz vakit geçirmek gerekiyor. Bu durumu eğlenceli bir biçimde yeni bir akvaryuma alışmaya çalışan balığa benzetebiliriz. Ancak sizin TikTok'un canlı yayın özelliğini keşfedebilmek için fazla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü biz sizin için hazırladığımız rehber ile TikTok’ta canlı yayın nasıl başlatılır? sorusunun cevabını, en kısa yoldan cevaplandıracağız. Ancak öncelikle her TikTok'un canlı yayın açma şartlarından bahsetmemiz gerek.

TikTok canlı yayın

İŞTE TİKTOK’TA CANLI YAYIN AÇMA ŞARTLARI

TikTok, canlı yayın yapabilmek için kullanıcıların bazı şartlara sahip olmasını istiyor. Bu şartlara göre, 1000 takipçiyi geçmiş bir hesabınızın olması ve 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Yani ''TikTok’ta canlı yayın açmak için kaç takipçiden sonrasını bekleriz acaba?'' diye kara kara düşünüyorsanız, size 1000 takipçi yanıtını verebiliriz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; TikTok kullanıcıları uygulamanın 1000 takipçi sınırını kaldırmasını bekliyor ancak firmadan henüz böyle bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden kullanıcıların farklı yollar denediği de görülüyor. Örneğin; TikTok’ta 1000 takipçi olmadan canlı yayın açmanın bazı yollarının bulunduğu söyleniyor. Kullanıcılar bu yolları kullanarak 1000 takipçiye ulaşmadan canlı yayın açmaya çalışıyor.

TİKTOK'TA 1000 TAKİPÇİ OLMADAN CANLI YAYIN AÇMAK

16 yaşından büyük bazı TikTok kullanıcıları, 1000 takipçiye ulaşmadan canlı yayın özelliğini kullanabildiğini iddia ediyor. Genellikle YouTube'da karşımıza çıkan bu iddiada kullanıcılar, uygulamanın geri bildirim bölümündeki ''canlı yayın açamıyorum'' başlığını kullandıklarını ve 16 yaşından büyük olduklarını doğrulayarak canlı yayın özelliğini kullanabildiklerini söylüyor. Öyle ya da böyle, eğer tüm şartları karşılıyor ve hesabınızın canlı yayın açmak için yeterli olduğunu biliyorsanız artık TikTok'ta canlı yayın başlatmaya hazırsınız demektir. Uygulamada canlı yayına geçmek ise en az diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu kadar basit ve kolay.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TikTok'ta yayına geçmeden önce son bir uyarımız var. Platformda yayına geçtiğiniz anda yapmamanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar mevcut. Eğer bir yayın açıyorsanız öncelikle topluluk kurallarına uymanız, bu kurallara dikkat etmeniz ve takibe takip adı altında bir yayın açmamanız gerek. Evet, uyarımızı da yaptığımıza göre, şimdi canlı yayın başlatma işlemine geçebiliriz.

TİKTOK’TA CANLI YAYIN NASIL BAŞLATILIR?

Canlı yayın gerçekleştirmek bir dönem sıklıkla televizyon kanallarının işiydi. Ancak günümüzde anlık yayınlar yapabilmenin yolu artık TikTok’tan da geçiyor. TikTok’taki kullanıcılar, birkaç işlemi gerçekleştirerek canlı yayına geçebiliyor ve binlerce takipçiyi etrafında toplayabiliyor. TikTok’ta sorunsuz bir canlı yayın gerçekleştirmek için ise kullanıcının donanım konusunda da oldukça dikkatli olması gerekiyor. Canlı yayın yapacak kullanıcının internet hızının, özellikle de upload hızının iyi olması bu gerekliliklerden bazılarını oluşturuyor. Eğer kişi gerekliliklerinin tümünü kontrol etmiş ve kendisini yayına geçmeye hazır hissediyorsa yapması gerekenler şöyle:

  • Öncelikle iOS veya Android cihazınızdan TikTok uygulamanızı açın.
  • Yukarıdaki sıraladığımız (1000 takipçi, 16 yaş üstü) şartları sağlayan hesabınıza tık hızında giriş yapın.
  • TikTok uygulamasında, ekranın alt orta bölümünde bir ‘’artı’’ işareti göreceksiniz.
  • ‘’Artı’’ işaretine dokunun burada karşınıza video seçenekleri çıkacak.
  • Kaydetme seçeneğinin hemen yanında göreceğiniz ‘’Canlı’’ düğmesine tıklayın. Böylece TikTok’ta canlı yayın yapmak için ilk ve en önemli adımınızı atacaksınız.
  • Eğer bu düğmeyi göremiyorsanız şartları karşılayıp karşılayamadığınızı tekrar kontrol edin. Zira şartları karşılayamayan hesaplarda ''Canlı'' düğmesi gözükmez.
  • ''Canlı'' düğmesi yerli yerinde ise bir sonraki aşamada canlı akışınızı özetleyen ve herkesin görebileceği yayın başlığınızı düşünmeniz gerekecek. Eğer canlı yayın başlığınızı bulduysanız, ilgili bölüme yazın.
  • Yayını başlatmak için ‘’Canlı Yayına Geç’’ tuşuna basmanız yeterli olacak. Böylece hesabınız aracılığıyla canlı yayına geçmiş olacaksınız. İşte hepsi bu kadar.

TİKTOK CANLI YAYIN HİLELERİ GÜVEN VERMİYOR

TikTok canlı yayın hilesi de kullanıcılar arasında sıklıkla konuşuluyor. Özellikle 16 yaş üstü olmayan ve 1000 takipçiye ulaşamayan kullanıcılar, TikTok canlı yayın hilelerini araştırıyor. Bu hilelerin bazıları ile TikTok canlı yayınına bot atma işlemi gerçekleştirildiği ve uygulamadaki anlık canlı yayın izleyicilerinin artırıldığı söyleniyor. Bazılarıyla ise TikTok'taki takipçi sayılarının artırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Fakat bu yöntemler, hem üçüncü parti siteleri içerdiği için hem de TikTok’un politikalarına aykırı olduğu için pek de güven vermiyor. Bu yüzden bu tür hileleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Üstelik bu yöntemleri kullanmanız, TikTok'taki hesabınızın banlanmasına bile neden olabilir.

TikTok üzerinden canlı yayın yapmak isteyen insan sayısı tıpkı Instagram'da olduğu gibi hiçte az değil. Öyle ki, yine sosyal medya platformları aracılığıyla TikTok'ta canlı yayın açmanın farklı olduğunu bile söyleyen var. Bazıları TikTok ve Instagram karşılaştırması dahi yapıyor. Fakat siz de canlı yayın yapma konusunda tercihinizi TikTok'tan yana kullanacaksanız, yukarıda detaylıca anlattığımız yöntemler ile TikTok'ta canlı yayına geçebilir ve sizi izlemek için yayına katılan diğer kişilerle keyifle anlar yaşayabilir, tabiri caizse TikTok'a hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Tabii kurallara ve şartlara uyarak.

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