iOS ve Android'te yaygınlaşan TikTok’ta canlı yayın nasıl yapılır?

Sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmak son zamanlarda sıklıkla kullanılan ''yeni nesil'' özelliklerden biri. Özellikle Instagram’da biraz olsun vakit geçiriyorsanız, takip ettiğiniz kişilerden '‘X bir canlı yayın başlattı’' gibisinden gelen bildirimleri ile karşılaşıyor veya ana sayfanın üzerinde yer alan hikayeler kısmında birinin / birilerinin canlı yayına geçtiğine şahit oluyorsunuzdur. Fakat yeni dönemin bu özelliği, sadece Instagram ile de sınırlı değil. Zira son dönemde fazlasıyla eleştirilse de yüksek kullanıcı sayılarına ulaşmayı başaran TikTok da canlı yayın özelliğini kullanıcılarına sunuyor. Platformdaki birçok kullanıcı, TikTok üzerinden canlı yayına geçerek hem kendi takipçilerine hem de diğer takipçilere ulaşabiliyor. Üstelik canlı yayınlarınız beğenilirse bu durum takipçi sayınıza da yansıyor ve başarılı olduğunuz takdirde bir anda TikTok'un yüksek takipçili hesaplarından birine dönüşebiliyorsunuz. TikTok'ta canlı yayının nasıl açılacağı 2020 yılında fazlasıyla merak edildi. Bu durumun 2021 yılında da değişmeyeceği düşünülüyor. Çünkü TikTok'un pandemi nedeniyle yükselen cazibesinin 2021'de de devam edeceği düşünülüyor. TikTok’a yeni giren kişiler ise TikTok’ta canlı yayının nasıl başlatılacağı konusunda ne yapacağını pek bilemiyor. Zira bildiğiniz üzere yeni tanışılan bir platformun her özelliği keşfedebilmek için o platformda biraz vakit geçirmek gerekiyor. Bu durumu eğlenceli bir biçimde yeni bir akvaryuma alışmaya çalışan balığa benzetebiliriz. Ancak sizin TikTok'un canlı yayın özelliğini keşfedebilmek için fazla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü biz sizin için hazırladığımız rehber ile TikTok’ta canlı yayın nasıl başlatılır? sorusunun cevabını, en kısa yoldan cevaplandıracağız. Ancak öncelikle her TikTok'un canlı yayın açma şartlarından bahsetmemiz gerek.

İŞTE TİKTOK’TA CANLI YAYIN AÇMA ŞARTLARI TikTok, canlı yayın yapabilmek için kullanıcıların bazı şartlara sahip olmasını istiyor. Bu şartlara göre, 1000 takipçiyi geçmiş bir hesabınızın olması ve 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Yani ''TikTok’ta canlı yayın açmak için kaç takipçiden sonrasını bekleriz acaba?'' diye kara kara düşünüyorsanız, size 1000 takipçi yanıtını verebiliriz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; TikTok kullanıcıları uygulamanın 1000 takipçi sınırını kaldırmasını bekliyor ancak firmadan henüz böyle bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden kullanıcıların farklı yollar denediği de görülüyor. Örneğin; TikTok’ta 1000 takipçi olmadan canlı yayın açmanın bazı yollarının bulunduğu söyleniyor. Kullanıcılar bu yolları kullanarak 1000 takipçiye ulaşmadan canlı yayın açmaya çalışıyor. TİKTOK'TA 1000 TAKİPÇİ OLMADAN CANLI YAYIN AÇMAK 16 yaşından büyük bazı TikTok kullanıcıları, 1000 takipçiye ulaşmadan canlı yayın özelliğini kullanabildiğini iddia ediyor. Genellikle YouTube'da karşımıza çıkan bu iddiada kullanıcılar, uygulamanın geri bildirim bölümündeki ''canlı yayın açamıyorum'' başlığını kullandıklarını ve 16 yaşından büyük olduklarını doğrulayarak canlı yayın özelliğini kullanabildiklerini söylüyor. Öyle ya da böyle, eğer tüm şartları karşılıyor ve hesabınızın canlı yayın açmak için yeterli olduğunu biliyorsanız artık TikTok'ta canlı yayın başlatmaya hazırsınız demektir. Uygulamada canlı yayına geçmek ise en az diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu kadar basit ve kolay.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER TikTok'ta yayına geçmeden önce son bir uyarımız var. Platformda yayına geçtiğiniz anda yapmamanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar mevcut. Eğer bir yayın açıyorsanız öncelikle topluluk kurallarına uymanız, bu kurallara dikkat etmeniz ve takibe takip adı altında bir yayın açmamanız gerek. Evet, uyarımızı da yaptığımıza göre, şimdi canlı yayın başlatma işlemine geçebiliriz. TİKTOK’TA CANLI YAYIN NASIL BAŞLATILIR? Canlı yayın gerçekleştirmek bir dönem sıklıkla televizyon kanallarının işiydi. Ancak günümüzde anlık yayınlar yapabilmenin yolu artık TikTok’tan da geçiyor. TikTok’taki kullanıcılar, birkaç işlemi gerçekleştirerek canlı yayına geçebiliyor ve binlerce takipçiyi etrafında toplayabiliyor. TikTok’ta sorunsuz bir canlı yayın gerçekleştirmek için ise kullanıcının donanım konusunda da oldukça dikkatli olması gerekiyor. Canlı yayın yapacak kullanıcının internet hızının, özellikle de upload hızının iyi olması bu gerekliliklerden bazılarını oluşturuyor. Eğer kişi gerekliliklerinin tümünü kontrol etmiş ve kendisini yayına geçmeye hazır hissediyorsa yapması gerekenler şöyle: