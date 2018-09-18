iOS yayınlandı! Bakın neler değişiyor neler?

iOS 12'nin yayınlanması ile yeni özelliklere kavuşan iPhone kullanıcıları bazı değişikliklerle karşılaşacak. İşte onlar...

iOS 12 yayınlandı!

1 / 56 Bu sabahtan itibaren tüm iPhone'lar değişti. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?

2 / 56 iOS 12 yayınlandı. iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte gözle görülür pek çok şey değişecek.

3 / 56 iOS 11 kullanan pek çok kişi iOS 12’yi merakla bekliyor zira iOS 11, hataların bol olduğu bir işletim sistemiydi.

4 / 56 Apple bu defa büyük yenilikler yerine hata çözümlerine daha fazla odaklandı. Şirket, iOS 12’nin iOS 11’e göre iki kat daha performanslı çalıştığını iddia ediyor.

5 / 56 iOS 12 ile birlikte neredeyse tüm iPhone modellerinin performansı ciddi şekilde artacak. Hatta Apple’ın açıklamasına göre test edilen bir iPhone 6S’te uygulama açılışlarında %40 daha iyi performans alındı.

6 / 56 iOS 12, kamera uygulamasının performansını da artırıyor. Öyle ki; iOS 12 ile birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.

7 / 56 iOS 12, çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi için ARKit 2 ile birlikte geliyor. Üstelik ARKit 2 ile birlikte artırılmış gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

8 / 56 Apple, iOS 12 ile yalnızca artırılmış deneyimini geliştirmekle kalmıyor, paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaşmayı kolaylaştıracak bir dosya biçimi oluşturmak için Pixar ile birlikte çalıştı.

9 / 56 Measure uygulaması sayesinde artık artırılmış gerçeklik kullanarak herhangi bir nesnenin ya da mekanın uzunluğunu, genişliğini ya da yüksekliğini ölçebileceksiniz.

10 / 56 iOS 12 ile birlikte gelen Siri Kısayolları, sesli asistanınıza şartlı komutlar atamanıza imkan verir. Örnek olarak ‘Siri burası çok karanlık’ dediğinizde Siri’nin otomatik olarak flaşı açmasını sağlayabilirsiniz.

11 / 56 Fotoğraflar uygulamasına gelen ‘Senin İçin’ özelliği, geçmiş yıllarda içinde bulunduğunuz günde çekilen fotoğrafları gösteriyor ve bazı fotoğraflarınız için Apple efekt önerilerinde bulunuyor.

12 / 56 Apple, iOS 12 ile Finans uygulamasını yeniden elden geçiriyor ve tasarımını güncelliyor. Ayrıca Apple News entegrasyonu sayesinde takip ettiğiniz hisseler hakkında haberleri Apple News’te görüntüleyebileceksiniz.

13 / 56 iOS 12 ile birlikte Apple CarPlay Google Haritalar başta olmak üzere üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını kullanabileceksiniz.

14 / 56 iOS 12 ile bildirim merkezi de yenileniyor. Artık belirli bir uygulamaya ait bildirimler tek bir bildirim kartında toplanıyor. Ayrıca bildirimler ile ilgili ayarlara bildirim merkezinden ulaşabiliyorsunuz.

15 / 56 iOS 12 ile birlikte hayatımıza girecek Screentime uygulaması, kullanıcıların iPhone ya da iPad kullanım alışkanlıklarını kontrol etmesine, gerekli gördüğü halde bazı sınırlamalar belirlemesine imkan tanır.

16 / 56 Yukarıdaki özellikte de belirttiğimiz gibi ‘uygulama sınırlamaları’ akıllı telefon kullanım alışkanlıklarınızı kontrol altında tutmanıza imkan tanıyacak. Böylece belirli bir uygulama için kendinize günlük kullanım sınırı belirleyebileceksiniz.

17 / 56 Animoji özelliği ile bizleri birer emoji karakterine dönüştüren Apple, iOS 12 birlikte kullanıma sunacağı Memoji özelliği ile direkt kendi emojilerimizi yaratmamızı mümkün kılıyor.

18 / 56 Apple, iOS 12 ile Messages uygulamasına adeta Snapchat’i entegre ediyor. Artık Messages uygulamasını kullanarak gönderdiğiniz fotoğraflara çıkartmalar, metinler ya da efektler ekleyebilirsiniz.

19 / 56 Grup görüntülü görüşme özelliğine önem veriyorsanız, iOS 12 sizi fazlasıyla memnun edecek. Zira iOS 12 ile FaceTime’da 32 kişiye kadar grup görüntülü görüşme gerçekleştirmek mümkün olacak.

20 / 56 OS 12 hangi cihazları destekliyor? 17 Eylül tarihinde indirilmeye sunulacak olan iOS 12, iPhone 5S üstü ve diğer iPhone modellerine, tüm iPad Air ve iPad Pro modellerine, 5. ve 6. nesil iPad modellerine, iPad mini 2 ve üstü iPad mini modelleri ve 6. nesil iPod touch için indirilebilecek.

21 / 56 Apple, iOS 12 ile yalnızca artırılmış deneyimini geliştirmekle kalmıyor, paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaşmayı kolaylaştıracak bir dosya biçimi oluşturmak için Pixar ile birlikte çalıştı.

22 / 56 Apple, iOS 12 ile Finans uygulamasını yeniden elden geçiriyor ve tasarımını güncelliyor. Ayrıca Apple News entegrasyonu sayesinde takip ettiğiniz hisseler hakkında haberleri Apple News’te görüntüleyebileceksiniz.

23 / 56 iPhone X

24 / 56 Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı; ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından ülkemize getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.

25 / 56 Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor. Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

26 / 56 XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu.

27 / 56 Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. Bu model ise 15.999 TL olarak listelenmiş durumda.

28 / 56 Evet... Apple'ın en yüksek model iPhone XS Max'i yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor. Elbette bu Apple'ın belirlediği Türkiye fiyatları değil ve Apple'ın fiyatlarıyla değişiklik gösterebilir; ancak fikir vermesi açısından dikkat edilmesi gereken rakamlar bunlar...

29 / 56 Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına şok zam yaptı. iPhone'unun ekranını kıran veya bir şekilde bozan da yandı; tamir ücretleri resmen fırladı!

30 / 56 iPhone 6S Plus Eski fiyat: 3299 TL Zamlı fiyat: 4199 TL

31 / 56 iPhone 7 Eski fiyat: 4199 TL Zamlı fiyat: 4999 TL

32 / 56 iPhone 7 PlusEski fiyat: 4999 TL Zamlı fiyat: 6299 TL

33 / 56 iPhone 8 Eski fiyat: 5199 TL Zamlı fiyat: 6499 TL

34 / 56 iPhone 8 Plus 8.3 milyon sattı

35 / 56 Airpods Eski fiyat: 999 TL Zamlı fiyat: 1349 TL

36 / 56 Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)Eski fiyat: 169 TL Zamlı fiyat: 249 TL

37 / 56 Apple Watch Series 3 Eski fiyat: 1999 TL Zamlı fiyat: 2499 TL

38 / 56 1 metre Lightning – USB kablo Eski fiyat: 109 TL Zamlı fiyat: 149 TL

39 / 56 13 inç Macbook Air Eski fiyat: 5499 TL Zamlı fiyat: 7999 TL

40 / 56 21.5 inç iMac Eski fiyat: 6499 TL Zamlı fiyat: 9399 TL

41 / 56 En üst seviye iMac Pro Eski fiyat: 70 bin TL Zamlı fiyat: 119 bin TL

42 / 56 Apple TV 4K Eski fiyat: 1199 TL Zamlı fiyat: 1799 bin TL

43 / 56 Yeni iPad 9.7 32 GB Eski fiyat: 1899 TL Zamlı fiyat: 2799 bin TL

44 / 56 iPad Pro 10.5 64 GB Eski fiyat: 3699 TL Zamlı fiyat: 5399 bin TL

45 / 56 iPad Pro 12.9 64 GB Eski fiyat: 4499 TL Zamlı fiyat: 6649 bin TL

46 / 56 Tamir ücretleri fırladı: Sakın telefonunuzu bozmayın! İşte zamlı fiyatlar... iPhone XS Max Yalnızca ekran onarımı: 2490 TL Diğer hasar: 7299 TL

47 / 56 iPhone XS Yalnızca ekran onarımı: 1999 TL Diğer hasar: 6499 TL

48 / 56 iPhone X Yalnızca ekran onarımı: 1449 TL Diğer hasar: 3699 TL

49 / 56 iPhone 8 Plus Yalnızca ekran onarımı: 869 TL Diğer hasar: 2699 TL

50 / 56 iPhone 8 Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2399 TL

51 / 56 iPhone 7 Plus Yalnızca ekran onarımı: 869 TL Diğer hasar: 2399 TL

52 / 56 iPhone 7 Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2099 TL

53 / 56 iPhone 6S PlusYalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL

54 / 56 iPhone 6SYalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 1899 TL

55 / 56 iPhone 6 Plus Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL