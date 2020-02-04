HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı

Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

ABD’deki başkanlık seçiminde yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi için Iowa eyaletinde ön seçimler yapıldı. Sonuçlar oy sayımındaki "tutarsızlık" nedeniyle açıklanamadı.

Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'de yarışacak rakibi belirlemek üzere ön seçim süreci Iowa eyaletinde başladı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Parti'ye hitaben yaptığı ve ABD basınına yansıyan açıklamasında oyların çok yavaş sayıldığını ve oy sayımı sisteminde "ciddi eksiklikler" olduğu eleştirisini getirdi.

Pazartesi akşamı ön seçim süreci başladıktan dört saat sonra halen sonuçların belli olmaması eleştirilirken Demokrat Parti gecikmeyi kalite kontrol çabası olarak açıkladı. Bazı oyların sayımında tutarsızlıklar olduğu belirtildi.

Ön seçimin organizatörlerinden bazıları ise aksaklıklardan seçim için hazırlanan cep telefonu uygulamasını sorumlu tuttu. Eyalet çapında sonuçları ulaştırması gereken uygulama çalışmadığı için sonuçların manuel olarak girildiği belirtildi.

Başkan Trump'ın kampanya sorumlusu Brad Parscale, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratları "Ön seçim bile yapamıyorlar, ülkeyi nasıl yönetecekler?" şeklinde eleştirdi.

Demokrat adaylar, Pazartesi akşamı seçim sonucu belli olmadığı halde seçmenlerinin karşısına çıkarak konuşma yapmak durumunda kaldı. Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Bugün modern Amerikan tarihindeki en tehlikeli başkan olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sonunun başlangıcıdır" şeklide konuştu. Sanders, Iowa'daki ön seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

Iowa'da kaybetmek, eğer ağır bir yenilgi ise seçim kampanyasının başlamadan bittiği anlamına geliyor. Son yapılan birkaç seçimde Iowa'yı kazanan Demokrat aday, Beyaz Saray için başkanlık yarışında yer almıştı. Iowa'da ön seçim parti toplantısı şeklinde yapılıyor. Parti toplantıları ise sandığa oy atma sistemine göre çok farklı ve karmaşık olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçi Parti'de Iowa'da ön seçim yaptı, ancak Başkan Trump'ın karşısında ciddi bir aday bulunmadığı için Trump oyların yüzde 97'sini aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
İşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildiİşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iowa seçim ABD demokrat adaylar SKANDAL

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildi

İşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildi

YouTube, 2019 yılında reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

YouTube, 2019 yılında reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

Kenya’da okul çıkışında izdiham: 14 ölü

Kenya’da okul çıkışında izdiham: 14 ölü

Koronavirüs: Maske takmak virüsten korur mu?

Koronavirüs: Maske takmak virüsten korur mu?

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Trump'ın ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya davet edildi

Kaşıkçı'nın nişanlısı Trump'ın Kongre konuşmasına davet edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.