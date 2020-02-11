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Iowa'da Aradığını Bulamayan Biden New Hampshire'ı Zorluyor

11.02.2020 06:50 | Son Güncelleme

New Hampshire eyaletinde önseçime bir gün kala Demokrat Parti’nin başkan aday adayları, 10 Şubat’ı adeta mitingden mitinge koşarak geçirdi. VOA Türkçe, Donald Trump’ın aynı gün kampanya mitingini yaptığı ve seçmenlerinin üçte birinin kararsız olduğu gözlenen New Hampshire'da önseçim nabzını tuttu

Iowa'da Aradığını Bulamayan Biden New Hampshire'ı Zorluyor

Demokrat Parti’nin başkan aday adayları New Hampshire’da üçte birinin kararsız olduğu gözlenen seçmenler sandık başına gitmeden önceki son günü, 10 Şubat’ı adeta mitingden mitinge koşarak geçirdi. Donald Trump’ın da kampanya mitingini yapmak için seçtiği adres aynı olunca New Hampshire, başkanlık seçimlerine 9 ay kala siyasetin en sıcak noktası haline geldi.

Iowa önseçimlerini önde bitiren Bernie Sanders ve Pete Buttigieg ile arasında ulusal anketlerde fark ortaya çıkmaya başlayan Joe Biden, eyaletin Manchester şehrinde yaptığı son mitingde konuşmasının odağına “herkesin adayı” temasını koydu.

Hedefinde ise seçim meydanlarında sık sık kapıştığı Donald Trump vardı. Biden, kendisiyle aynı saatlerde yaklaşık 3 kilometre ötede miting yapan Donald Trump için “Nereye gitsem beni takip ediyor herhalde o da biliyor Demokratlar'ın karşısına hangi adayı çıkaracağını” sözleriyle, yarışta hala iddialı olduğunu ortaya koydu.

Jill Biden'dan protestocuya engel

Joe Biden konuşmasına başlayacağı sırada, yüksek sesle bağırarak mitingi protesto eden bir eylemciye ise, Joe Biden'ın eşi Jill Biden engel oldu. Jill Biden önce protestocunun podyuma girmesini engelledi; daha sonra da dışarı çıkarılana kadar o kişiye eşlik etti.

Başkan Donald Trump tıpkı Iowa önseçimlerinde olduğu gibi New Hampshire’a da miting için geldi ve Manchester’da soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturan destekçilerine seslendi. Donald Trump’ın seçim kampanyasını başlattığı Iowa’dan sonra ikinci büyük organizasyonda Demokratlar’ın Iowa’da önseçim sonuçlarının açıklanmasının bir hafta sürmesini diline doladı.

Iowa’dan çıkan sürpriz sonuç, kuşkusuz New Hampshire önseçimlerini daha kritik hale getirdi. Ancak Demokrat Parti aday adayları arasındaki birbirleriyle atışmak yerine Trump’a karşı duruş sergileme siyasetine de son verdi. Zira tüm adaylar ilk kez bu kadar sık isimlerini vererek kendi partisinin rakip adayını sert sözlerle eleştirdi.

Demokrat Parti içindeki bu belirsizlik New Hampshire’da konuştuğumuz seçmenlerin de kafasını karıştırmış görünüyor. VOA Türkçe’nin konuştuğu Demokrat seçmenler, her kim aday olursa olsun Trump karşısında kazanabilecek ismi destekleyeceklerini söyledi.

Trump: ''Demokratlar'ın hepsi zayıf halka''

Trump mitinginde de Demokrat Parti'deki bu son tablo gündemdeydi. “Oylarını bile sayamıyorlar” dediği rakip partiyi destekleyenlere seslendi ve Salı günü en zayıf halkayı destekleme çağrısında bulunarak, “Hepsi zayıf halka. Birbirleriyle kavga ediyorlar” dedi.

ABD’de seçim yarışında adayların önemli bir destek rüzgarını arkalarına almaları açısından sembolik öneme sahip New Hampshire’da oy verme işlemi Iowa’nın aksine eski, klasik ve bilinen yöntemlerle yapılacak. Bu kez beklenen geceyarısı olmadan en çok oy alan ismin belli olması.

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