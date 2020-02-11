Iowa'da Aradığını Bulamayan Biden New Hampshire'ı Zorluyor

Demokrat Parti’nin başkan aday adayları New Hampshire’da üçte birinin kararsız olduğu gözlenen seçmenler sandık başına gitmeden önceki son günü, 10 Şubat’ı adeta mitingden mitinge koşarak geçirdi. Donald Trump’ın da kampanya mitingini yapmak için seçtiği adres aynı olunca New Hampshire, başkanlık seçimlerine 9 ay kala siyasetin en sıcak noktası haline geldi.

Iowa önseçimlerini önde bitiren Bernie Sanders ve Pete Buttigieg ile arasında ulusal anketlerde fark ortaya çıkmaya başlayan Joe Biden, eyaletin Manchester şehrinde yaptığı son mitingde konuşmasının odağına “herkesin adayı” temasını koydu.

Hedefinde ise seçim meydanlarında sık sık kapıştığı Donald Trump vardı. Biden, kendisiyle aynı saatlerde yaklaşık 3 kilometre ötede miting yapan Donald Trump için “Nereye gitsem beni takip ediyor herhalde o da biliyor Demokratlar'ın karşısına hangi adayı çıkaracağını” sözleriyle, yarışta hala iddialı olduğunu ortaya koydu.

Jill Biden'dan protestocuya engel

Joe Biden konuşmasına başlayacağı sırada, yüksek sesle bağırarak mitingi protesto eden bir eylemciye ise, Joe Biden'ın eşi Jill Biden engel oldu. Jill Biden önce protestocunun podyuma girmesini engelledi; daha sonra da dışarı çıkarılana kadar o kişiye eşlik etti.