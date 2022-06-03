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Iowa’da Kilise Otoparkında Silahlı Saldırı

03.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Iowa eyaletindeki bir kilisenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil üç kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan birkaç dakika önce Başkan Joe Biden, ülkede art arda yaşanan silahlı saldırılar sonrasında kameralar karşısına geçerek ulusa seslenmişti.

Iowa’da Kilise Otoparkında Silahlı Saldırı

Story ilçesi şerifinin baş yardımcısı Nicholas Lennie, Iowa'daki silahlı saldırının Ames şehrinin doğusundaki bir Hristiyan kilisesi olan Cornerstone Kilisesi'nin dışında, içerideki kilise programı devam ederken düzenlendiğini söyledi.

Olay yerine geldiklerinde üç kişiyi ölü bulduklarını kaydeden Lennie, hayatını kaybedenlerin kimliklerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklayamayacağını belirtti. Lennie, "Münferit bir olay gibi görünüyor" dedi.

Iowa’daki saldırıdan birkaç dakika önce Başkan Joe Biden, ülkede art arda yaşanan silahlı saldırılar sonrasında kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Silah şiddeti için defalarca “Artık yeter” ifadesini kullanan Başkan Biden, silah yasası için acil çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, Kongre’den silah satın almanın zorlaştırılmasını içeren yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi. Biden “Tanrı aşkına daha kaç katliam daha yaşamamız gerekiyor?” dedi.

Bu arada dün meydana gelen bir başka silahlı saldırıda Wisconsin'deki bir mezarlıkta cenaze törenine katılan iki kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz haftalarda New York'ta 10 siyahın, Teksas'ta 19 çocuk ve iki öğretmenin, Oklahoma'da ise iki doktor, bir resepsiyon görevlisi ve bir hastanın öldürüldüğü toplu silahlı saldırılarla sarsıldı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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