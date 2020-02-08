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Iowa'dan Sonra Sıra New Hampshire Önseçimlerinde

08.02.2020 18:43 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçim yarışı 3 Şubat’ta yapılan Iowa önseçimleriyle başladı. Iowa’dan sonra şimdi dikkatler önümüzdeki hafta yapılacak New Hampshire önseçimlerinde. Ancak Iowa’da yaşanan seçim kaosu, yarışı önde götüren adayların rüzgarını yavaşlatmışa benziyor

Iowa'dan Sonra Sıra New Hampshire Önseçimlerinde

Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçim yarışı 3 Şubat’ta yapılan Iowa önseçimleriyle resmen başladı. Oy sayımındaki karışıklık yüzünden sonuçların gecikmeli olarak ilan edildiği Iowa’dan sonra şimdi dikkatler önümüzdeki hafta yapılacak New Hampshire önseçimlerinde. Ancak Iowa’da yaşanan seçim kaosu, yarışı önde götüren adayların rüzgarını yavaşlatmışa benziyor.

Bazı New Hampshire seçmenleri, Iowa’da kimsenin net bir zafer kazanamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak New Hampshire sonuçları Iowa sonuçlarıyla her zaman aynı olmaz.

Demokrat Partili aday adayların çoğu seçim kampanyası için New Hampshire’a geldiğinde, teknik sorunlar nedeniyle, Iowa’daki son oy sayımlarından haberdar değildi.

South Bend, Indiana eski belediye başkanı Pete Buttigieg, ilk başta New Hampshire’a Iowa’nın galibi olarak gittiğini açıklasa da, kısmi sonuçlar açıklandıktan sonra daha temkinli bir söyleme yöneldi.

Önseçimlerden çok az bir farkla ikinci çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Iowa’nın karmaşık seçim sisteminin ilk iki turunda daha fazla oy kazandığına dikkat çekti.

Iowa’dan gelen kısmi sonuçlara göre, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren üçüncü sıraya yerleşti. İlk ön seçimlerde en büyük darbeyi alan isimse yarışı dördüncü sırada tamamlayan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu.

Biden Iowa’daki mağlubiyeti üzerinde durmadı ve “Şimdi konuşma sırası New Hampshire’da” dedi. 2016’da Iowa’da kazanan Hillary Clinton, New Hampshire’da Bernie Sanders karşısında ağır bir mağlubiyet almıştı.

Bu yıl New Hampshire’daki önseçimlerin, Demokratların partinin liberal veya ılımlı kanatlarından hangisini destekleyeceğini belirleyip belirlemeyeceği net değil.

Warren ve Sanders gibi liberal aday adayları, sağlık sigortasını ve üniversite eğitimini ücretsiz yapmak gibi büyük değişim çağrısı yaparak sandığa giden Demokratların sayısını arttırmaya çalışıyor.

New Hampshire’ın Manchester bölgesindeki Sanders taraftarları, Demokratların Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazanmak için yapmaları gereken tek şeyin oy kullanmak olduğunu söylüyor.

Öte yandan dikkatini seçimlere vermeye başlayan Başkan Trump, Demokratların kapsayıcı sağlık sistemi önerilerini sosyalizm olarak tanımlıyor.

Ancak Buttigieg, Biden ve Minnesotalı Senatör Amy Klobuchar gibi daha ılımlı adaylar, bağımsız ve hoşnutsuz Cumhuriyetçi seçmeni kazanmak için, mevcut sistemin kademeli olarak iyileştirilmesini öneriyor.

New Hampshire önseçimleri ortaya bölünmüş bir tablo koyabilir ve böylece Demokrat Parti’nin başkan adayını belirlemesi Nevada, Güney Carolina ve Mart ayında birçok eyalette aynı anda yapılacak Süper Salı önseçimleriyle uzun bir yarışa dönüşebilir.

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