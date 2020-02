Iowa'dan Sonra Sıra New Hampshire Önseçimlerinde

Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçim yarışı 3 Şubat’ta yapılan Iowa önseçimleriyle resmen başladı. Oy sayımındaki karışıklık yüzünden sonuçların gecikmeli olarak ilan edildiği Iowa’dan sonra şimdi dikkatler önümüzdeki hafta yapılacak New Hampshire önseçimlerinde. Ancak Iowa’da yaşanan seçim kaosu, yarışı önde götüren adayların rüzgarını yavaşlatmışa benziyor.

Bazı New Hampshire seçmenleri, Iowa’da kimsenin net bir zafer kazanamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak New Hampshire sonuçları Iowa sonuçlarıyla her zaman aynı olmaz.

Demokrat Partili aday adayların çoğu seçim kampanyası için New Hampshire’a geldiğinde, teknik sorunlar nedeniyle, Iowa’daki son oy sayımlarından haberdar değildi.

South Bend, Indiana eski belediye başkanı Pete Buttigieg, ilk başta New Hampshire’a Iowa’nın galibi olarak gittiğini açıklasa da, kısmi sonuçlar açıklandıktan sonra daha temkinli bir söyleme yöneldi.

Önseçimlerden çok az bir farkla ikinci çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Iowa’nın karmaşık seçim sisteminin ilk iki turunda daha fazla oy kazandığına dikkat çekti.