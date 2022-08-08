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IP adresi sıfırlama: DNS temizleme nasıl yapılır?

08.08.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IP Adresi, internet ile ilişkili olan aletler için verilen bir dizi rakam sıralamasıdır. Bu IP Adresleri tamamen birbirinden farklı, kendine has numaralardır. Aslında bu adreslere; tablet, bilgisayar ya da telefon gibi farklı cihazların kimlik numarası demek de mümkündür. DNS ise internet sağlayıcısı ile çalışan cihazların birbirleriyle etkileşim içinde olmasını sağlar. IP adresleri kolay ezberlenebilen sayı toplulukları olmadığı için DNS’ler günlük yaşamda kolaylık sağlamaktadır. IP adresi sıfı

IP adresi sıfırlama: DNS temizleme nasıl yapılır?

IP adresleri, networkteki bir bilginin iki farklı alet arasında erişimini sağlamaktadır. IP adresleri sayesinde cihazlar arasında ayrım yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bilgisayar ya da tablet gibi teknolojik aletlerimizin IP adresleri sorgulama yapılarak öğrenilebilir. IP adresi sorgulanması sonucunda cihazımızın hangi internet sağlayıcısına ait olduğu ya da hangi network kullanıldığı gibi bilgilere de erişilebilir. Bu sağlayıcılar, cihazlara değişik DNS adresleri sağlarlar. Tüm web adreslerinin farklı DNS adresleri mevcuttur ve bu bilgi bilgisayarların belleğinde kalır.

IP adresi sıfırlama nedir?

DNS adresleri, cihazlarımız tarafından kendiliğinden gelmektedir. Tüm DNS adresleri kendine hastır ve DNS adresi Browser'a ulaştırılır. Bu sayede web sitesine girme imkanımız oluşur. Aynı cihazda bu işlemler tekrarlanmaz çünkü bellekte yerini almıştır. Bazı zamanlarda ise bu DNS kodları işlevini yitirmiş olabilir. Bu gibi durumlarda ortaya bazı aksilikler çıkar ve web sitesine erişim sağlanamaz. Bu sebeple yapılması gereken bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar yapıldığında DNS temizleme işlemi gerçekleşmiş olacak ve IP adresi resetleme tamamlanacaktır. Bu uygulama kısaca şöyledir:

  • Uygulamayı yeniden yeniden açmak yerine bat dosyası meydana getirip çift tıklama işlemi ile az bir zamanda yapılabilir.
  • Bilgisayarın masaüstünde bir “metin belgesi” oluşturulur ve belgeye bir kod yazılır.
  • Dosya farklı kaydedilir ve dosya adı olarak DNS Reset.bat verilir.
  • Bu dosya çift tıklandığında resetleme işleminin yapıldığı ibaresi görünüyorsa DNS önbelleği sıfırlama işlemi kendiliğinden yapılacaktır.

Tarayıcı önbelleği temizleme nedir?

İnternet sitelerinin daha seri bir şekilde yüklenmesini sağlayan sürekli olmayan toplama alanına tarayıcı önbelleği denmektedir. Durağan dosyaları bilgisayar belleğine kaydeder ve gerektiği zaman tekrar çıkartıp kullanılmasını sağlar. Çok sayıda verinin hafızada tutulması zaman içinde cihaza zarar verip çalışma hızını yavaşlatabileceğinden tarayıcı önbelleği temizleme işlemi yapılması gerekir. Farklı tarayıcılarda önbellek temizleme işlemi değişik şekillerde yapılmaktadır. Her tarayıcıya özel sıralanan adımlarla bellek temizliği belirli aralıklarla yapılmalıdır.

IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?


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