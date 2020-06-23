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İp Atlayarak Formunuza Kavuşun!

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Konu fazla kilolar olunca, hemen hemen herkes çocukluk yıllarına özlem duyar. Çocukluk döneminde vücut öyle kolay yağ tutmaz, bacaklar ve kollar çoğunlukla kolayca kırılabilecek kadar incedir.

İp Atlayarak Formunuza Kavuşun!

Konu fazla kilolar olunca, hemen hemen herkes çocukluk yıllarına özlem duyar. Çocukluk döneminde vücut öyle kolay yağ tutmaz, bacaklar ve kollar çoğunlukla kolayca kırılabilecek kadar incedir. Bir yetişkinin arayıp da bulamadığı her şey gibi zayıf olma lüksünün de eskide kaldığını düşünüp iç geçirebilirsiniz. Neyse ki, hem nostalji yapıp hem de fazla kiloları eritmenin harika bir yolu var: İp atlamak! Sıkı bir ip atlama programı uygulayarak, spor salonuna kayıt ücreti ödemeden ve pahalı bir ekipman satın almadan keyifle kilo verebilirsiniz.

İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?

ip

  • İp atlamak, metabolizmayı hızlandırmanın en iyi yollarından biridir. Vücuttaki kan dolaşımını da hızlandıran bu spor yaşlanmayı geciktirir.
  • İp atlamanın faydalarına dair ilk akla gelen sorulardan biri "İp atlamak göbek eritir mi?" şeklinde olabilir. Cevap, kocaman bir evettir. İp atlamak bütün kasların aynı anda çalışmasını ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar. Özellikle karın kasları gerilir ve şekil alır. Bu sayede de, sadece göbek bölgesindeki fazlalıklara değil, tüm istenmeyen kilolara veda etmek mümkün hale gelir.
  • İp atlamak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Sporun tüm dalları gibi stresi ve gerginliği azaltır. Vücutta mutluluk hormonu salgılanmasına sebep olur.
  • Çocuklarda boy uzamasına en çok fayda sağlayan egzersizlerden biri ip atlamaktır.

İp Atlamak Hangi Kasları Çalıştırır?

kaslar

İp atlamanın tüm vücutta sıkılaştırıcı ve toparlayıcı bir etkisi vardır. Ancak özellikle bacak kaslarının ip atlama sırasında aktif olarak çalıştığı bilinir. Futbolcuları antrenmanlarda sıklıkla ip atlarken görebilirsiniz. Bacakların incelmesinde ve bacakta katılaşan ödemin çözülmesinde ip atlamanın büyük katkısı vardır.

İp atlamak, selüliti olan kadınlar için de kalça ve basen bölgesinde yarattığı pozitif etkiden dolayı büyük bir kurtarıcıdır.

İp Atlamak Kaç Kalori Yakar?

ipatlama

Arada büyük boşluklar bırakmadan, verimli bir şekilde ip atlamaya başladığınızda 1 dakika içerisinde 20 kalori yakabilirsiniz. Bu da 15 dakika ip atlayarak, 1 saatlik uzun bir yürüyüşte yakabileceğiniz kaloriyi yakabileceğiniz anlamına gelir. 15 dakika içerisinde yakacağınız 300 kalori, hafif bir öğünün vücudunuzdaki etkisini tamamen sıfırlamanız anlamına gelebilir. "İp atlayarak kaç kilo verilir?" diye merak ediyorsanız, bu hesaplamayı dikkate alabilirsiniz.

İp Atlama Teknikleri Nelerdir?

ip atlama

Nasıl ip atlanır diye merak edenler için bu egzersizin çeşitli teknikleri mevcut. Çoğunluğun yaptığı gibi rastgele sıçrayışlar yapmak yerine aşağıdaki tekniklerden birini ya da birkaçını uygularsanız, ip atlama egzersizinden daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

  • Zıplama: İpi bacaklarınızdan her geçirişinizde dev bir adım atıyormuş gibi zıplayın. Bir bacağınızın daha önde olduğu bu atlayış ile bacak kaslarınızın arkadan gerilmesini sağlarsınız.
  • Alçak zıplama: Kalça ve omurganızı sabit tutarak olabildiğince seri ve alçak atlayışlar yapın. Bu hareketi yaparken karın kaslarınızı da sıkmalısınız.
  • Tek ayakla atlama: Tek ayak üzerinde durarak ip atlayın. En az 10 tekrardan oluşan bir seri halinde bir ayağınızın üzerinde atladıktan sonra bacak değiştirin.
  • Çift bacak ip atlama: İki bacağınızı birbirine yapıştırın ve atlamaya başlayın. Zıplarken bacaklarınızı fazla kırmamaya dikkat edin.
  • Tersine ip atlama: İpi arkadan öne değil de önden arkaya doğru çevirin. Bu sayede kol kaslarınızı da yeterince zorladığınıza emin olabilirsiniz.

Ne Kadar Süreyle İp Atlanmalı?

Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece ip atlamanızda bir süre sınırlaması yok. Siz yine de fazla zıplamanın çarpıntıya ve soluk alıp vermede zorluğa neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bel ya da sırt bölgenizde herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka önce doktorunuza danışın. Kendiniz için oluşturacağınız egzersiz rutininde en makul olan, farklı tekniklere 2 dakika da olsa yer vermek. 5 teknikten her birini ikişer dakika yapsanız, kalori yakma yönünden oldukça verimli bir 10 dakika geçirmiş olursunuz. Haftada iki ya da üç kere ip atlayarak egzersize başlayabilirsiniz, zamanla bu egzersizi haftanın her gününe yayın. İp atlamadan önce esneme ve ısınma hareketleri yapmayı unutmayın.

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