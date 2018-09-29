İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

Tırmanışa bir buçuk yıl hazırlandığını ve daha önce 60 kez 'iple' tırmandığını söyleyen adam, ölümle dans ettiği tırmanış görüntülerini belgesel haline getirip yayınladı.

Ölüme meydan okudu

1 / 16 Alex Honnold isimli bir tırmanışçının yayınladığı yeni belgesel görüntüleri, 914 metre yükseklikte hayati bir tehlikeyle nasıl karşı karşıya kaldığını gözler önüne seriyor.

2 / 16 Hiçbir malzeme kullanmadı! Yayınlanan görüntülerde Kaliforniya'da bulunan El Capitan'ın zirvesine ip bile kullanmadan tırmandığı görülen adam, hiçbir teçhizat kullanmadan tırmanışı gerçekleştiren ilk ve tek kişi oldu.

3 / 16 Belgeselde Alex'in tırmanışının yanı sıra, dehşete kapılmış kız arkadaşının nasıl kaçtığı da görüntülere yansıdı.

4 / 16 3 Haziran 2017'de, herhangi bir güvenlik donanımı olmadan El Capitan'a tırmanan adamın zirveye çıkma süresi toplamda üç saat ve 56 dakika sürdü.

5 / 16 1 buçuk yıldır hazırlık yapıyordu 8 yıldır bunun hayalini kurduğunu söyleyen Alex, bir buçuk yıllık hazırlık ile tırmanışı gerçekleştirdi.

6 / 16 Daha önce ip kullanmadan yaptığı tırmanışta başarısız olan profesyonel tırmanışçı, 33 yaşında El Capitan'da hayalini gerçekleştirmiş oldu.

7 / 16 Hiçbir malzeme ve teçhizat kullanmadan tırmanışı elleri ve ayaklarıyla yapan adam, kayalıkların üzerine büyük bir titizlik ve dikkatle çıktı.

8 / 16 'Uzun vadeli bir rüyaydı.' 10 yaşından beri tırmanışlar yaptığını ve daha önce 60 kez iple tırmanış yaptığını söyleyen korkusuz tırmanışçı Alex, DailyMail'e şunları söyledi: “Demek istediğim bu hala çok hoş bir şey. Benim için anlamı büyüktü. O zaman bile ne kadar gülümsediğimi ve ne kadar mutlu olduğumu görebiliyorsun. Yani bu büyük bir deneyim. Uzun vadeli bir rüyaydı."

9 / 16 Ayrıca "Çoğu seyircinin tırmanışı izlerken derinden rahatsızlık duyduklarını biliyorum, ancak geri kalanının onlara keyifli geldiğini düşünüyorum. ” diye ekledi.

10 / 16 Ölümden korktuğunu söyledi! Hiçbir güvenlik önlemi olmaması nedeniyle en ufak bir dikkatsizlikte ölümün kaçınılmaz olduğunu bildiğini söyleyen adam, bunun için için bir buçuk sene hazırlık yaptığını ve ölümden korktuğunu da anlattı.

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