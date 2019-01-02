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İp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesiyle birlikte alışverişten döndükten sonra, yumurta kolisini açmaya çalışırken, elindeki bıçakla kendisini sağ gözünden yaralayan Sudenaz Aldağ'a (11) olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra kornea nakli yapıldı.

İp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesiyle birlikte alışverişten döndükten sonra, yumurta kolisini açmaya çalışırken, elindeki bıçakla kendisini sağ gözünden yaralayan Sudenaz Aldağ'a (11) olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra kornea nakli yapıldı. Sudenaz'ın gözü, operasyonun ardından tekrar görmeye başladı.
Olay, 2017 yılının Haziran ayında Aldağ Ailesi'nin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Annesi Zehra Aldağ ile birlikte alışverişten dönen Sudenaz Aldağ, eve geldiğinde aldıkları ürünleri annesiyle birlikte dolaba yerleştirmeye başladı. Sudenaz, yumurta kolisinin üzerindeki ipi bıçakla kesmeye çalıştı, ancak fazla güç uygulayınca, ipi kesen bıçak daha sonra sağ gözüne battı. Kızının yardımına koşan Zehra Aldağ, işte olan eşi Yılmaz Aldağ'ı aradı ve Sudenaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sudenaz Aldağ'ın ilk müdahalesi burada yapıldı. Daha sonra İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sudenaz'ın göz merceğinin zedelendiği, göz tansiyonu problemiyle karşı karşıya kaldığı ve görme kaybı yaşadığı belirlendi.
Olayın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel tarafından Sudenaz Aldağ'a kornea nakli yapıldı. Sudenaz'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yüksel, "Sudenaz'ın gözüne, yaklaşık 1,5 yıl önce ailesine yardım etmek isterken talihsiz bir kaza geçirmesiyle bıçak batmış. Buna bağlı olarak birtakım göz problemleriyle karşı karşıya kaldı. Gözün kornea tabakası niteliğini yitirmiş ve göz tansiyonu gelişmişti. Biz, işe tüp ameliyatı ile başladık ve böylece göz tansiyonunu düşürdük. Bunu düşürdükten sonra kornea naklini gerçekleştirdik. Ayrıca zedelenen göz merceğine müdahale ettik ve gözüne iç lens taktık. Bununla beraber, yırtılan göz bebeğine de estetik müdahale uyguladık. Sudenaz'ın durumu şu anda iyiye gidiyor, inşallah çok daha iyi olacak" dedi.
'GÖZÜMÜN RENGİ MAVİYDİ, YEŞİL OLDU'
Artık daha iyi görebildiğini söyleyen Sudenaz Aldağ ise "Alışverişten gelmiştik. Ben de anneme yardım etmek istedim ve bazı poşetleri dolaba yerleştirdim. Yumurta kolisini aldığımda üzerinde ip olduğunu gördüm ve meyve bıçağıyla kesmek istedim. Ama bıçak gözüme battı. Daha sonra bir daha elime bıçak almadım. Sağ gözümün rengi eskiden maviydi, şimdi yeşil oldu ama şikayet etmiyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Baba Yılmaz Aldağ ise çocukların eline kesinlikle bıçak verilmemesi gerektiğini belirterek, "Olayı duyup işten eve geldiğimde çok korktum ve panikledim. Ancak eşim Zehra çok ağladığı için metanetli olmak zorundaydım. Kızımın gözünde şiddetli ağrılar vardı, gittikçe artan görme kaybı yaşıyordu. Çok şükür şu anda bu problemlerimiz giderek azalıyor. Şu anda sadece ameliyata bağlı ağrılar var, ancak daha iyi olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldıİp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldıİp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldıİp keserken bıçakla gözünden yaralanan Sudenaz'a kornea nakli yapıldı

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